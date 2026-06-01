Открита тренировка на националите по волейбол
  Треньорът на АСВЕЛ потвърди, че напуска, наследникът му е ясен

Треньорът на АСВЕЛ потвърди, че напуска, наследникът му е ясен

  • 1 юни 2026 | 14:17
Старши треньорът на АСВЕЛ Вильорбан Пиерик Пупе потвърди, че се разделя с клуба.

"Всяка история има своя край“, заяви Пупе пред Le Progres. „Успях да прекарам пет години в АСВЕЛ. Има цикли с различна продължителност, а в света на Евролигата това е нещо добро. Може би моментът беше подходящ", добави той.

Френският тим завърши на последно място в Евролигата с баланс 8-30, преди да отпадне след елиминиране от Шоле на четвъртфиналите във френското първенство.

"От известно време знаех, че това е краят и исках всичко да завърши добре", каза Пупе, допълвайки: "Това не беше финалът, на който се надявах".

Очаква се легендата на НБА Тони Паркър да поеме отбора през следващия сезон, като според журналиста Донатас Урбонас от BasketNews заплатата му може да достигне около 1,2 милиона евро годишно.

Заплатата на Пупе като старши треньор е била едва около 10 процента от очакваното възнаграждение на Паркър.

Пупе първоначално беше помощник-треньор, преди да бъде повишен в старши треньор в средата на сезон 2023/24, заменяйки Джанмарко Поцеко.

"В момента искам и имам нужда да си почина. Всичко ще зависи от възможностите на пазара, който в момента е бавен на европейско ниво и доста затворен на френско", сподели още Пупе.

Междувременно АСВЕЛ се готви за значително увеличение на бюджета. Според Урбонас се предвижда бюджетът за заплати на играчите за сезон 2026/27 да надхвърли 20 милиона евро, като може да достигне и 25 милиона.

Ако това се осъществи, АСВЕЛ ще се нареди сред петте клуба с най-големи разходи в Евролигата.

Снимки: Imago

