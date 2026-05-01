Сагата продължава! Янакопулос нарече треньора на Валенсия "лъжец", испанският клуб заклейми собственика на Панатинайкос

Димитрис Янакопулос определи Педро Мартинес като „лъжец“, настоявайки, че никога не е доближавал съдийската маса, а вместо това е стоял зад скамейката на ПАО и е изразил недоволството си от неотсъден фал.

Мач №2 от серията между Валенсия и Панатинайкос в "Роиг Арена" предложи цялото напрежение, което се очаква от плейофен двубой в Евролигата.

Панатинайкос си осигури драматична победа със 107:105 след продължение, но инцидентите след срещата почти засенчиха вълнуващия сблъсък.

След края на мача полицията информира собственика на клуба Димитрис Янакопулос и няколко служители, че са разследвани за участието си в инцидентите след двубоя.

Междувременно старши треньорът на Валенсия Педро Мартинес призова Евролигата да предприеме действия, обвинявайки Янакопулос, че е доближил съдийската маса в очевиден опит да повлияе на играта.

Мартинес също така определи поведението му като „срамно“.

„Господин Мартинес, бих искал да ви кажа следното след изявлението, което направихте за мен, наричайки ме с не знам какви имена: ще ви поздравя, защото сте страхотен треньор, отборът ви Валенсия е невероятен, Валенсия се превръща в огромен клуб в баскетбола и вие сте една от причините за това. Но по отношение на това, което споменахте за мен, съжалявам, но вие сте лъжец“, започна Янакопулос.

„Никога не съм стигал до масата на съдиите. Отидох зад скамейката на Панатинайкос и изразявах разочарованието си от неотсъдения фал“, добави той. „И честно казано, гледайки двата мача, не мисля, че Валенсия трябва да говори за съдиите. Това е всичко, желая ви приятна останала част от серията.

Единственото, което се случи, е, че загубихте с 0-2 на собствен терен след фантастичния сезон, който имахте. Но ако искате да станете велик отбор, а не просто добър отбор, трябва да се научите и да губите, а не да се опитвате да обвинявате отбора, който е спечелил“, коментира Янакопулос.

Пет секунди преди края на продължението Янакопулос напусна мястото си близо до скамейката на ПАО, приближи се до масата на длъжностните лица и протестира срещу неотсъдено нарушение, настоявайки за фаул.

От Валенсия пък излязоха с официална позиция относно поведението на ексцентричния бос на гръцкия колос.

Валенсия Баскет осъжда поведението на президента на Панатинайкос Димитрис Янакопулос, който премина всички граници по време на мача, като се приближи до съдийската маса по недопустим начин, опитвайки се да повлияе и да се кара на съдиите, както е отразено в доклада за мача. Той също така отказа да се подчини на инструкциите на служителите по сигурността и създаде неоправдана атмосфера, поради което полицията е съставила актове на него и на няколко други членове на делегацията му. Клубът ще подаде официална жалба до ръководството на турнира и се надява, че Евролигата ще накаже строго този тип поведение, което опетнява добрия имидж на нашия спорт, особено като се има предвид, че той е рецидивист", заяви испанският клуб.

Снимки: Imago