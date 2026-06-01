Цървена звезда потвърди официално раздялата с Коди и му пожела успех

След два сезона в клуба, Коди Милър-Макинтайър напуска Цървена звезда.
Опитният пойнт гард публикува прочувствено прощално съобщение в социалните мрежи, преди белградският клуб официално да потвърди раздялата.
Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание
„Коди Милър-Макинтайър няма да носи екипа на КК Цървена звезда през следващия сезон. Той прекара два сезона с „червено-белите“ и изигра 132 мача за клуба.
Цървена звзда желае на Коди много здраве, щастие и успехи в бъдещата му кариера“, написаха официално от клуба.
Бившият гард на Баскония не пропусна нито един мач от Евролигата през този сезон за сръбския тим, като записа средно по 12,6 точки и стана лидер в надпреварата със 7,4 асистенции на мач.
Олимпиакос ще бъде следващата му дестинация, като двете страни вече са постигнали споразумение за тригодишен договор.
