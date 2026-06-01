Цървена звезда потвърди официално раздялата с Коди и му пожела успех

След два сезона в клуба, Коди Милър-Макинтайър напуска Цървена звезда.

Опитният пойнт гард публикува прочувствено прощално съобщение в социалните мрежи, преди белградският клуб официално да потвърди раздялата.

Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание

„Коди Милър-Макинтайър няма да носи екипа на КК Цървена звезда през следващия сезон. Той прекара два сезона с „червено-белите“ и изигра 132 мача за клуба.

Наш досадашњи првотимац Коди Милер Мекинтајер неће наредне сезоне носити дрес КК Црвена звезда Меридианбет. У црвено-белом дресу је провео две сезоне и одиграо је 132 утакмице.



КК Црвена звезда Меридианбет жели пуно здравља, среће и спортских успеха Кодију у наставку његове… pic.twitter.com/wemqoSA4Ws — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 1, 2026

Цървена звзда желае на Коди много здраве, щастие и успехи в бъдещата му кариера“, написаха официално от клуба.

Бившият гард на Баскония не пропусна нито един мач от Евролигата през този сезон за сръбския тим, като записа средно по 12,6 точки и стана лидер в надпреварата със 7,4 асистенции на мач.

Олимпиакос ще бъде следващата му дестинация, като двете страни вече са постигнали споразумение за тригодишен договор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago