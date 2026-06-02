  2 юни 2026 | 16:24
Панатинайкос изкушава Желко Обрадович с 10 милиона евро

Гръцкият гранд Панатинайкос е подготвил солидна оферта, за да върне легендарния сръбски специалист Желко Обрадович на треньорския пост, твърди Meridian Sport.

Въпреки че турчинът Ергин Атаман все още е на пейката на тима, не е тайна, че позицията му е застрашена.

Според сръбското издание, именно Обрадович е първият избор на собственика Димитрис Янакопулос, а грандът от Атина е готов да предложи на 66-годишния специалист двугодишен договор на стойност 10 милиона евро. Подобна сума би направила Желко Обрадович най-високоплатения треньор в Европа.

Обрадович спечели пет от деветте си титли в Евролигата с Панатинайкос между 1999-а и 2012 година.

