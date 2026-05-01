  4. Ексцентричният бос на Панатинайкос отново забърка скандал! Испанската полиция опитала да го арестува, треньор го нарече "срам" за Евролигата

Ексцентричният бос на Панатинайкос отново забърка скандал! Испанската полиция опитала да го арестува, треньор го нарече "срам" за Евролигата

  • 1 май 2026 | 09:11
Ексцентричният бос на Панатинайкос отново забърка скандал! Испанската полиция опитала да го арестува, треньор го нарече "срам" за Евролигата

Треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман заяви, че полицията се е опитала да арестува официални лица на клуба след мач №2 срещу Валенсия от плейофите на Евролигата, докато наставникът на испанския тим Педро Мартинес определи собственика Димитрис Янакопулос като „срам“ и призова Евролигата да вземе мерки заради поведението му по време на срещата.

Валенсия претърпя втора поредна сърцераздирателна домакинска загуба от Панатинайкос, отстъпвайки със 105:107 след продължение след победен кош на Найджъл Хейс-Дейвис. С тази победа Панатинайкос поведе с 2-0 в серията, в която се играе до три победи, преди тя да се премести в Атина.

Атаман и Янакопулос в действие! Бурната радост на треньор и собственик след драматичната победа
Атаман и Янакопулос в действие! Бурната радост на треньор и собственик след драматичната победа

Въпреки това, основната тема за разговор след драматичния мач беше собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос.

Треньорът на ПАО Ергин Атаман направи остри коментари на пресконференцията след мача, твърдейки, че испанската полиция е чакала пред съблекалнята.

„Ще бъда много кратък, защото пред нашата съблекалня има 10 полицаи, които искат да арестуват част от нашия екип и нашия президент Янакопулос“, каза Атаман. „За първи път в кариерата ми – имам 30-годишна кариера в спорта – за първи път виждам такова нещо. Спечелихме мача със сирената, всички са щастливи, а служители на Валенсия поставиха полиция пред съблекалнята ни. 10 полицаи, за да не ни позволят да се насладим, а сега ще арестуват нашия президент Янакопулос, нашия генерален мениджър и някои от хората. Какво е това? Благодаря ви много, наслаждавайте се. И ще се видим в Атина. Ще се видим в Атина, момчета!“, заяви турският специалист.

След тези думи Атаман стана и напусна залата за пресконференции.

По-рано старши треньорът на Валенсия Педро Мартинес също коментира Янакопулос, критикувайки поведението му по време на мача.

„Ясно е, че трябва да поздравим противника, те имат страхотен отбор. Но техният президент е срам“, заяви Мартинес. „Той е срам и не може Евролигата, толкова сериозна лига, да позволява на такива хора, които са против ценностите на спорта, да бъдат там, създавайки лоша атмосфера в един красив спорт, където хората трябва да дават най-доброто от себе си", каза Мартинес. „Някои печелят, други губят, но това е спортът. Но този човек да отива до масата на секретариата, за да се опитва да се намесва и да влияе на играта, ми се струва напълно неприемливо и Евролигата трябва да предприеме действия“, добави опитният специалист.

В същото време стана ясно, че реферите на мача също са описали поведението на известния със скандалното си и ексцентрично поведение гръцки баскетболен бос.

Мач №3 ще се играе следващата седмица в Атина.

Снимки: Imago

