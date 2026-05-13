Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще изиграе първия си двубой на "Чалънджър"-а в Бордо срещу 115-ия в света Мартин Дам.

Мачът е не преди 18 часа.

Мартин Дам е 203-сантиметрова машина за сервиси и е на 22 години, като през февруари достигна първия си полуфинал в турнир от категория АТР 250 в Монпелие. Той е левичар и залага основно на мощните начални удари, като е способен да реализира 40 аса в един-единствен мач.

Григор ще се опита да спре тежката поредица от загуби, в която се намира от началото на 2026 година. Досега през сезона той има само два спечелени мача, а е загубил седем поредни двубоя, ако броим и демонстративните в Ultimate Tennis Showdown.

Снимки: Imago