Славия 0:1 Добруджа, дузпа в шестата секунда

Славия и Добруджа играят при 0:1 в двубой от 35-ия кръг на efbet Лига. Вашко Оливейра откри резултата от дузпа в третата минута.

Практически "белите" не се борят за нищо, след като вече си осигуриха мястото в елитната група и през следващия сезон. Обратно - под краката на футболистите на Ясен Петров пари, като в момента добричлии са под чертата с изпадащите.

Срещата започна отлично за гостите, които само 6 секунди след първия съдийски сигнал получиха право да изпълнят дузпа заради нарушение на Малембана срещу Бубакар Хане. Зад топката застана Вашко Оливейра, който хладнокръвно изпрати Андонов в обратния ъгъл и откри резултата.

"Белите" отговориха с шут от далечно разстояние на Илиян Стефанов, който обаче не намери очертанията на вратата.

В осмата минута Томаш Силва стреля коварно от дъгата на наказателното поле, но стражът на Славия внимаваше и спаси.

0:1 Вашко Оливейра (3-д)



Стартови състави:

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 15. Давид Малембана, 24. Лазар Марин, 22. Максимилиан Лазаров, 23. Борис Тодоров, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стефанов, 9. Роберто Райчев, 10. Янис Гермуш;

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Куеро, 72. Вашко Оливейра, 37. Венцислав Керчев, 35. Ди Матео Ловрич, 20. Айкут Рамадан, 7. Антон Иванов, 10. Томаш Силва, 11. Бубакар Хане, 98. Ивайло Михайлов.

Снимки: Startphoto