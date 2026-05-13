Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Без победител в “червения” сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 - на живо след 1:1 на “Васил Левски”
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

  • 13 май 2026 | 19:11
  • 5701
  • 2

Трикратният шампион с Левски Дамян Колев продължава кариерата си в Германия

Трикратният шампион с Левски София Дамян Колев продължава кариерата си в Германия. Либерото ще подсили за новия сезон Барок Волейс (Лудвигсбург). Клубът от градчето близо до Щутгарт има сериозни амбиции да развива волейбола на по-високо ниво. Мъжкият отбор игра за първи път в елита на Германия през изминалия сезон - завърши шести в редовната фаза и участва в плейофите. Барок Волейс (Лудвигсбург) развиват също женско направление, както и школа за подрастващи.

Дамян Колев напуска Левски София след изключително успешен период. Либерото пристигна от Добрич през 2018 г. и се включи успешно в отборите при подрастващи, като с юношите е двукратен шампион на България. След един сезон като преотстъпен в "Раковски" (Севлиево) се завръща и буквално избухва с мъжкия отбор. Печели три поредни шампионски титли, три пъти триумфира със Суперкупата и веднъж с Купата на България - 7 от 9 възможни трофея. Дамян е и с основна роля при спечелването на историческия златен требъл през сезон 2024/25. Той е част от националния отбор на България, чиито състезатели записаха имената си в историята със сребърните медали от Световното първенство през 2025 г. През 2026 г. на клубно ниво продължава пътя си в Лудвигсбург.

“От Левски най-много ще ми липсват хората. Съотборниците, щабът и всички, които работят за клуба, за да изглеждат нещата по този начин. Бих искал да благодаря на феновете за подкрепата. Усещането да видиш пълни трибуни, цялото внимание, насочено към теб, да знаеш, че са отделили от времето си - това е много важно за мен. Вълнувам се за следващия сезон и ще изисквам от себе си, защото тук винаги сме излизали с нагласата на победители.”, сподели Дамян Колев.

"Лудвигсбург е идеалното място за мен да направя следващата стъпка в кариерата си. Бундеслигата е една от любимите ми лиги в Европа. Очаквам много вълнуващи и напрегнати мачове. Целта ми е да печеля всеки мач с голяма страст", каза още Колев.

"Дамян е състезателят, участвал във всеки един от мачовете, довели до трофеи за клуба, през последните три години. Млад човек, постигнал много, благодарение на своята всеотдайност, себераздаване, уважение към съотборници, треньори и организация. Именно тези му качества, заедно с волейболните, му гарантираха мястото в състава на световния вицешампион от миналата година - националния отбор на България, постигнал историческия успех. Спомням си първата среща със семейството на Дамян, на която заедно решихме, че следващата стъпка във волейболния му път ще бъде ВК Левски София. Девет години по-късно името му е вече неразделна част от историята и сърцето на клуба. Завинаги един от нас", коментира президентът на ВК Левски Давид Давидов.

“Когато Дамян се върна при нас от Севлиево, аз видях човек, отдаден сто процента на това, което прави. Абсолютен професионалист във всяко действие и тренировка. Той се превърна в пример за всички, че когато си посветен напълно в това, което правиш, неминуемо постигаш успех. Радвам се, че повярвахме в него. Пожелавам му да е здрав, много успехи и ще го следим. За нас беше удоволствие да бъдем заедно”, заяви старши треньорът на Левски Николай Желязков.

"С Дамян спечелихме първокласно либеро с международен опит. Неговият опит, интелигентност и лидерски качества ще бъдат огромен актив за нашия отбор", сподели пък спортният директор на Лудвигсбург Михаел Дорнхайм.

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!
Следвай ни:

Още от Волейбол

Световна и европейска шампионка с България продължава кариерата си във Франция

Световна и европейска шампионка с България продължава кариерата си във Франция

  • 13 май 2026 | 19:17
  • 361
  • 0
Антон Василиев поема националния отбор за девойки до 17 години

Антон Василиев поема националния отбор за девойки до 17 години

  • 13 май 2026 | 19:04
  • 213
  • 0
Отново голямо назначение за български волейболен съдия

Отново голямо назначение за български волейболен съдия

  • 13 май 2026 | 18:58
  • 375
  • 0
Корейските “машини” на Филип Блейн на полуфинал

Корейските “машини” на Филип Блейн на полуфинал

  • 13 май 2026 | 17:33
  • 619
  • 0
Кейта, Можич и Симон се развихриха, Джакарта Бхаянгкара е на полуфинал

Кейта, Можич и Симон се развихриха, Джакарта Бхаянгкара е на полуфинал

  • 13 май 2026 | 15:57
  • 1209
  • 0
Алианц (Милано) привлече белгийския бомбардировач Базил Дермо

Алианц (Милано) привлече белгийския бомбардировач Базил Дермо

  • 13 май 2026 | 15:26
  • 462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

  • 13 май 2026 | 19:12
  • 15011
  • 18
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 53460
  • 296
Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 17:08
  • 32008
  • 125
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 21750
  • 50
Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

  • 13 май 2026 | 18:39
  • 8232
  • 6