Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

Трикратният шампион с Левски Дамян Колев продължава кариерата си в Германия

Трикратният шампион с Левски София Дамян Колев продължава кариерата си в Германия. Либерото ще подсили за новия сезон Барок Волейс (Лудвигсбург). Клубът от градчето близо до Щутгарт има сериозни амбиции да развива волейбола на по-високо ниво. Мъжкият отбор игра за първи път в елита на Германия през изминалия сезон - завърши шести в редовната фаза и участва в плейофите. Барок Волейс (Лудвигсбург) развиват също женско направление, както и школа за подрастващи.

Дамян Колев напуска Левски София след изключително успешен период. Либерото пристигна от Добрич през 2018 г. и се включи успешно в отборите при подрастващи, като с юношите е двукратен шампион на България. След един сезон като преотстъпен в "Раковски" (Севлиево) се завръща и буквално избухва с мъжкия отбор. Печели три поредни шампионски титли, три пъти триумфира със Суперкупата и веднъж с Купата на България - 7 от 9 възможни трофея. Дамян е и с основна роля при спечелването на историческия златен требъл през сезон 2024/25. Той е част от националния отбор на България, чиито състезатели записаха имената си в историята със сребърните медали от Световното първенство през 2025 г. През 2026 г. на клубно ниво продължава пътя си в Лудвигсбург.

“От Левски най-много ще ми липсват хората. Съотборниците, щабът и всички, които работят за клуба, за да изглеждат нещата по този начин. Бих искал да благодаря на феновете за подкрепата. Усещането да видиш пълни трибуни, цялото внимание, насочено към теб, да знаеш, че са отделили от времето си - това е много важно за мен. Вълнувам се за следващия сезон и ще изисквам от себе си, защото тук винаги сме излизали с нагласата на победители.”, сподели Дамян Колев.

"Лудвигсбург е идеалното място за мен да направя следващата стъпка в кариерата си. Бундеслигата е една от любимите ми лиги в Европа. Очаквам много вълнуващи и напрегнати мачове. Целта ми е да печеля всеки мач с голяма страст", каза още Колев.

"Дамян е състезателят, участвал във всеки един от мачовете, довели до трофеи за клуба, през последните три години. Млад човек, постигнал много, благодарение на своята всеотдайност, себераздаване, уважение към съотборници, треньори и организация. Именно тези му качества, заедно с волейболните, му гарантираха мястото в състава на световния вицешампион от миналата година - националния отбор на България, постигнал историческия успех. Спомням си първата среща със семейството на Дамян, на която заедно решихме, че следващата стъпка във волейболния му път ще бъде ВК Левски София. Девет години по-късно името му е вече неразделна част от историята и сърцето на клуба. Завинаги един от нас", коментира президентът на ВК Левски Давид Давидов.

“Когато Дамян се върна при нас от Севлиево, аз видях човек, отдаден сто процента на това, което прави. Абсолютен професионалист във всяко действие и тренировка. Той се превърна в пример за всички, че когато си посветен напълно в това, което правиш, неминуемо постигаш успех. Радвам се, че повярвахме в него. Пожелавам му да е здрав, много успехи и ще го следим. За нас беше удоволствие да бъдем заедно”, заяви старши треньорът на Левски Николай Желязков.

"С Дамян спечелихме първокласно либеро с международен опит. Неговият опит, интелигентност и лидерски качества ще бъдат огромен актив за нашия отбор", сподели пък спортният директор на Лудвигсбург Михаел Дорнхайм.

