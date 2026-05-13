Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хилал
  3. Дарвин Нунес може да продължи кариерата си в Серия "А"

Дарвин Нунес може да продължи кариерата си в Серия "А"

  • 13 май 2026 | 13:27
  • 500
  • 0
Дарвин Нунес може да продължи кариерата си в Серия "А"

Нападателят на Ал-Хилал Дарвин Нунес може да продължи кариерата си в Серия "А", съобщава Николо Скира.

„През последните дни футболен агент предложи Нунес на два клуба от Серия А. Изглежда, че кариерата му в Ал-Хилал е приключила и той ще напусне Саудитска Арабия през летния трансферен прозорец“, написа Скира в социалните мрежи.

26-годишният уругваец има 24 мача във всички турнири този сезон, като е отбелязал 9 гола и е направил 5 асистенции. Договорът му с Ал-Хилал е до края на юни 2028 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

  • 13 май 2026 | 13:11
  • 472
  • 2
Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

  • 13 май 2026 | 13:06
  • 844
  • 0
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 6092
  • 2
Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

  • 13 май 2026 | 11:44
  • 444
  • 0
Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

  • 13 май 2026 | 11:41
  • 4616
  • 3
Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

  • 13 май 2026 | 11:11
  • 995
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 18520
  • 135
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 11483
  • 45
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 17783
  • 58
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 14795
  • 1
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 6092
  • 2
Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 7358
  • 19