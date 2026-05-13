Дарвин Нунес може да продължи кариерата си в Серия "А"

Нападателят на Ал-Хилал Дарвин Нунес може да продължи кариерата си в Серия "А", съобщава Николо Скира.

„През последните дни футболен агент предложи Нунес на два клуба от Серия А. Изглежда, че кариерата му в Ал-Хилал е приключила и той ще напусне Саудитска Арабия през летния трансферен прозорец“, написа Скира в социалните мрежи.

26-годишният уругваец има 24 мача във всички турнири този сезон, като е отбелязал 9 гола и е направил 5 асистенции. Договорът му с Ал-Хилал е до края на юни 2028 година.

Снимки: Imago