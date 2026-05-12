Фамозна драма в 98-ата минута забави празненствата на Роналдо и компания

Звездният Ал-Насър с Кристиано Роналдо в състава си не успя да стане предсрочно шампион на Саудитска Арабия, след като направи равенство 1:1 срещу прекия си конкурент за титлата Ал-Хилал, воден от Симоне Индзаги в предпоследния кръг на местната лига СПЛ. Супер Седем и компания бяха на крачка от празненствата, след като Мохамед Симакан изведе домакините напред в края на първото полувреме (37'), но автогол на вратаря Бенто Крепски (90'+8') дълбоко в добавеното време рязко промени картинката във временното класиране. През първата част пък Бензема вкара гол, който бе отменен заради засада.

Това означава, че след 33 изиграни срещи Ал-Насър има актив от 83 точки, докато Ал-Хилал е със 78 пункта и мач по-малко и възпитаниците на Симоне Индзаги все още имат шанса да изместят лидера в класирането. Ал-Хилал е и непобеден в своите 32 шампионатни срещи до този момент.

Иначе самият Кристиано Роналдо бе сред титулярите, но не успя да се разпише още веднъж в хода на двубоя по пътя към голямата си цел - кота 1 000 в голмайсторската си сметка. Роналдо изведе тима с капитанската лента, а заедно с него бяха куп други звезди като сънародника му Жоао Феликс, бившият играч на Байерн (Мюнхен) и Ливърпул - Садио Мане, бившият състезател на Байерн, Щвентус и Пари Сен Жермен - Кингсли Коман, момчето от златното хърватско поколение на Мондиалите през 2018 и 2022 г. - Марчело Брозович, както и куп други играчи, които съвсем до скоро бяха част от най-реномираните тимове в Европа. От другата страна на терена пък цветовете на съперника защитаваше Карим Бензема, който бе съотборник с Роналдо в един от най-талантливите отбори на Реал Мадрид от миналото десетилетие. Заедно с него бяха още и Тео Ернандес от последния шампионски сезон на Милан, бившият състезател на Лацио - Сергей Милинкович-Савич, както и вратарят от последната титла на Севиля в Лига Европа - Ясин Буну.

Срещата можеше да стартира по отличен начин за гостите от Ал-Хилал, които още в 4-ата минута създадоха голове положение чрез Бензема, който излезе очи в очи с вратаря Бенто Крепски, а последният запази хладнокръвие и спаси.

Четвърт час след началото домакините отговориха след грешка на съперника при изнасянето на топката и Садио Мане излезе на стрелкова позиция, но ударът му срещна тялото на Рубен Невеш, който самопожертвователно попречи на топката да разпечата вратата, пазена от Ясин Буну и нулевото равенство остана непроменено.

В 20-ата минута Бензема най-накрая прати топката във вратата на Крепски, но попадението не бе зачетено заради засада.

В 28-ата минута Крепски направи неразчетено излизане и след геройска проява на границата на пеналтерията, стражът можеше да се превърне в грешник за своя тим, но бранителите го покриха и дори стартира опасна контраатака, която бе прекратена с нарушение.

Осем минути преди края на полувремето, най-сетне падна попадение. Отбраната на Ал-Хилал се подреди зле при изпълнението на един ъглов удар, допусна суматоха в пеналтерията Симакан след истински карамбол на топката стреля последен, за да я прати във вратата на Буну.

Веднага след подновяването на играта дойде и най-красивият момент в двубоя. Кристиано Роналдо можеше да вкара гениален гол от дистанция, но Буну се хвърли и направи феноменално спасяване.

В продължението пък Коман направи фрапиращ пропуск след още по-фамозна грешка на Милинкович-Савич.

Второто полувреме започна лудо и без изожщо съперниците да губят време, домакините създадоха мигновено ситуация, която завърши с подаване към Роналдо, който дебнеше необзпокояван около точката за изпълнение на дузпи. Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус обаче отново не успя да се разпише, като този път не Буну се намеси, а самият нападател стреля прекалено силно и неточно.

В 82-рата минута дойде и времето Роналдо да напусне. На негово място се появи Султан Ал Ганам, който получи капитанската лента лично от Супер Седем, а голямата звезда излезе под аплодисментите на над 26 хиляди души по трибуните, които вече предвкусваха титлата. Тя трябваше да е първа във витрината на Ал-Насър от 2019 г. насам и изобщо първо отличие за Роналдо от началото на саудитската афера.

Празникът обаче бе развален дълбоко в добавеното време след феноменална грешка на вратаря Бенто Крепски, който си вкара автогол.

