Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Самоделна бомба е избухнала пред сградата на фенклуба на Левски в Монтана. Случката е от преди два дни, разкриха от местното полицейско управление.

"Служители от Районно управление – Монтана работят по установяването на извършител, поставил самоделно взривно устройство в необитаем търговски обект в ж.к. «Младост» в град Монтана.



На 11.05.2026 г. в 09,32 ч. от тел. 112 постъпил сигнал за остатъци от взрив в търговски обект, собственост на монтанска фирма, намиращ се в ж.к. «Младост» в областния град. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, която извършила оглед в присъствието на служители от Специализирания отряд за борба с тероризма-МВР /СОБТ/.

При огледа е установено, че в неопределен час през нощта е задействано самоделно взривно устройство, монтирано на пластмасова входна врата, с което е предизвикан взрив в търговския обект. Причинени са материални щети на помещението, което към момента е в ремонт и не се използва. Счупени са прозорци и входната врата. При произшествието няма пострадали хора. По случая са иззети веществени доказателства, назначена е експертиза. В РУ Монтана е образувано досъдебно производство по чл. 333 ал.1 от НК", гласи официалната информация на полицията.