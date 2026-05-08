Бензема и Ал-Хилал вдигнаха трофей след обрат

  • 8 май 2026 | 23:04
Карим Бензема вдигна първия си трофей след трансфера в Ал-Хилал. Това стана факт, след като отборът на бившия френски национал стигна до победа с 2:1 срещу тима на Ал-Холуд във финала на турнира за Купата на кралските шампиони на Саудитска Арабия.

Трофеят бе първи и за старши треньора Симоне Индзаги, който пое тима в началото на настоящия сезон 2025/2026. Самият Бензема бе титуляр в двубоя и остана на терена до 75-ата минута, когато Леонардо Маркуш се появи на негово място.

И трите гола паднаха през първото полувреме. Аржентинецът Ромиро Енрике от отбора на Ал-Холуд даде преднина на своите в 4-ата минута на срещата, а в 42-рата Насер Ал Даусари възстанови паритета.

Така изглеждаше, че двата тима ще се оттеглят на почивката при равенство, но Бензема и компания се възползваха от психологическото предимство, което получиха, и във 2-рата минута на добавеното време осъществиха пълен обрат с попадението на бившия футболист на Милан, Реал Сосиедад и Реал Мадрид - Тео Ернандес.

През второто полувреме нови голове нямаше и Ал-Хилал се поздрави с трофея, който е първи за този отбор в надпреварата от 2024 г. насам, когато той бе гарниран и с титла от шампионата на Саудитска Арабия - СПЛ.

Сега това може да бъде повторено, но за целта Ал-Хилал трябва да спечели предстоящото дерби с Ал-Насър на Кристиано Роналдо на 12-ти май (вторник). Ако това се случи, кръг преди края Ал-Хилал ще излезе на първото място.

