Агире обяви предварителния състав на Мексико

Селекционерът на Мексико определи 55 играчи, които влизат в предварителния списък на националния отбор за Световното първенство през лятото. Най-големите имена, които не попаднаха сред избраниците, са Ървинг Лосано и Родриго Уескас. Тяхното отсъствие не е изненада.

30-годишният Лозано игра на последните две световни първенства, но кариерата му тръгна надолу последните години. Миналото лято той подписа с американския Сан Диего, но последните месеци не влиза в плановете на клуба и не играе. 22-годишният Уескас пък е в последните етапи от възстановяването си от тежка контузия в коляното, получена през октомври.

This is the official Preliminary roster of 55 players chosen by our head coach, Javier Aguirre, handed over to FIFA for the 2026 World Cup. 🫡#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/hN2iGht3XV — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) May 12, 2026

Капитанът на Мексико Едсон Алварес, който претърпя операция на глезена през февруари, попадна в състава. В тима попаднаха и няколко дебютанта, сред които вратарят на Атлетик Билбао Алекс Падийя. Очаквано сред повиканите е Гийермо Очоа, който ще навърши 41 години по време на Мондиала и може да запише участие на шесто световно първенство.