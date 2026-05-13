  13 май 2026 | 18:20
Агире обяви предварителния състав на Мексико

Селекционерът на Мексико определи 55 играчи, които влизат в предварителния списък на националния отбор за Световното първенство през лятото. Най-големите имена, които не попаднаха сред избраниците, са Ървинг Лосано и Родриго Уескас. Тяхното отсъствие не е изненада.

30-годишният Лозано игра на последните две световни първенства, но кариерата му тръгна надолу последните години. Миналото лято той подписа с американския Сан Диего, но последните месеци не влиза в плановете на клуба и не играе. 22-годишният Уескас пък е в последните етапи от възстановяването си от тежка контузия в коляното, получена през октомври.

Капитанът на Мексико Едсон Алварес, който претърпя операция на глезена през февруари, попадна в състава. В тима попаднаха и няколко дебютанта, сред които вратарят на Атлетик Билбао Алекс Падийя. Очаквано сред повиканите е Гийермо Очоа, който ще навърши 41 години по време на Мондиала и може да запише участие на шесто световно първенство.

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

