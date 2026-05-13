Греъм Потър обясни отсъствието на Кулушевски

Селекционерът на Швеция Греъм Потър обясни решението си да не включи Деян Кулушевски в състава за Световното първенство. Вчера специалистът обяви списъка от играчи, на които ще разчита за Мондиала в Северна Америка.

Кулушевски се възстановява от контузия през последните 12 месеца. През март той имаше втора медицинска процедура на коляното и имаше за цел да е готов за Световното, но Потър реши да не го включва в състава. “За Деян, това беше много, много трудно решение. Трябва да мислим кое е добро за отбора, но и за Деян. Той имаше дълга битка и има прогрес, но мисля, че е важно сега той да се концентрира върху това да е готов за новия сезон”, коментира Потър.

“Целта за него е да започне следващия сезон с Тотнъм, да се върна не терена и да прави това, което обича. Понякога трябва да вземеш решение относно това как ще изглеждат нещата. Какъв ще е приносът на играча? Как ще се отрази на отбора? Усещам, че това е правилното нещо за нас и за него, но, разбира се, е трудно, защото той иска да бъде там и иска да играе. Подобни събития не са чести, това е мечта и когато сложиш края й, не е приятно”, допълни англичанинът.

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

