Селекционерът на Испания посочи кога очаква да разчита на Ямал, Уилямс и Мерино

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте изрази увереност, че тримата контузени ключови играчи на тима - крилата Ламин Ямал и Нико Уилямс и халфът Микел Мерино, ще успеят да се възстановят навреме за първия мач на европейския шампион на Мондиал 2026, който е на 15 юни срещу Кабо Верде.

“Тези контузии ни притесняват. Травмите, които се случват сега, включително тези от ниска степен, имат труден възстановителен процес. Тази на Нико Уилямс е от ниска степен, така че до 3-4 седмици ще бъде на разположение. Мисля, че Ламин, Нико и Микел ще бъдат готови за първия ни мач на Мондиала. Ако ли не, за втория или третия. Тове не представлява голям проблем за нас”, коментира пред Europa Press Де Ла Фуенте, който също така говори за сериозната конкуренция на вратарския пост в тима.

“Имаме много разнообразен и непредсказуем състав, което е сред силните си страни. Що се отнася конкретно до вратарите, много сме спокойни, защото от десетимата най-добри в света, шестима са испанци. На Мондиала обаче ще отидем само с трима вратари, но всеки от тях е достоен да бъде титуляр. Тук винаги забравяме за Давид Рая, а в Англия го смятат за най-добрия. Също така разполагаме с Унай Симон, Жоан Гарсия, Алекс Ремиро… Дори няма да споменавам другите двама. Имаме най-добрите вратари в света и мога да избирам измежду тях. Така че определено съм спокоен”, заяви той с усмивка.

Специалистът също така беше попитан къде трябва да се изиграе финала на Мондиал 2030, на който съдомакини ще бъдат Испания, Португалия и Мароко. “Дано той да се проведе в моята родина - Испания, и то на голям стадион. Струва ми се, че най-удобно ще бъде в Мадрид, защото е в центъра на страната. Но нямам никакви съмнения, че Испания има всички необходими условия за образцов финал на Световно първенство. Скандалите с расизма? Ние не сме расистка държава. Агресорите, които злоупотребяват с футбола, трябва да се изкарат от него и от улицата. Те не са част от футбола”, смята Де ла Фуенте, който отказа да коментира скандалите в съблекалнята на Реал Мадрид и слуховете, че Жозе Моуриньо ще е следващият треньор на отбора.

Снимки: Gettyimages