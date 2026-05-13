Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Селекционерът на Испания посочи кога очаква да разчита на Ямал, Уилямс и Мерино

Селекционерът на Испания посочи кога очаква да разчита на Ямал, Уилямс и Мерино

  • 13 май 2026 | 17:13
  • 362
  • 0
Селекционерът на Испания посочи кога очаква да разчита на Ямал, Уилямс и Мерино

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте изрази увереност, че тримата контузени ключови играчи на тима - крилата Ламин Ямал и Нико Уилямс и халфът Микел Мерино, ще успеят да се възстановят навреме за първия мач на европейския шампион на Мондиал 2026, който е на 15 юни срещу Кабо Верде.

Радост в Испания след прегледа на Нико Уилямс
Радост в Испания след прегледа на Нико Уилямс

“Тези контузии ни притесняват. Травмите, които се случват сега, включително тези от ниска степен, имат труден възстановителен процес. Тази на Нико Уилямс е от ниска степен, така че до 3-4 седмици ще бъде на разположение. Мисля, че Ламин, Нико и Микел ще бъдат готови за първия ни мач на Мондиала. Ако ли не, за втория или третия. Тове не представлява голям проблем за нас”, коментира пред Europa Press Де Ла Фуенте, който също така говори за сериозната конкуренция на вратарския пост в тима.

Расистки скандал разтресе контролата на Испания, ролята на Кабаков може да е ключова
Расистки скандал разтресе контролата на Испания, ролята на Кабаков може да е ключова

“Имаме много разнообразен и непредсказуем състав, което е сред силните си страни. Що се отнася конкретно до вратарите, много сме спокойни, защото от десетимата най-добри в света, шестима са испанци. На Мондиала обаче ще отидем само с трима вратари, но всеки от тях е достоен да бъде титуляр. Тук винаги забравяме за Давид Рая, а в Англия го смятат за най-добрия. Също така разполагаме с Унай Симон, Жоан Гарсия, Алекс Ремиро… Дори няма да споменавам другите двама. Имаме най-добрите вратари в света и мога да избирам измежду тях. Така че определено съм спокоен”, заяви той с усмивка.

Задава ли се нов конфликт по оста Мадрид - Барселона? От Каталуния ясно заявиха желанието си да преборят "Сантиаго Бернабеу"
Задава ли се нов конфликт по оста Мадрид - Барселона? От Каталуния ясно заявиха желанието си да преборят "Сантиаго Бернабеу"

Специалистът също така беше попитан къде трябва да се изиграе финала на Мондиал 2030, на който съдомакини ще бъдат Испания, Португалия и Мароко. “Дано той да се проведе в моята родина - Испания, и то на голям стадион. Струва ми се, че най-удобно ще бъде в Мадрид, защото е в центъра на страната. Но нямам никакви съмнения, че Испания има всички необходими условия за образцов финал на Световно първенство. Скандалите с расизма? Ние не сме расистка държава. Агресорите, които злоупотребяват с футбола, трябва да се изкарат от него и от улицата. Те не са част от футбола”, смята Де ла Фуенте, който отказа да коментира скандалите в съблекалнята на Реал Мадрид и слуховете, че Жозе Моуриньо ще е следващият треньор на отбора.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

  • 13 май 2026 | 13:11
  • 2684
  • 12
Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

  • 13 май 2026 | 13:06
  • 1961
  • 0
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 17308
  • 25
Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

  • 13 май 2026 | 11:44
  • 697
  • 0
Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

  • 13 май 2026 | 11:41
  • 10634
  • 7
Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

  • 13 май 2026 | 11:11
  • 1622
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха от дузпа

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха от дузпа

  • 13 май 2026 | 18:34
  • 19633
  • 49
Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 17:08
  • 24193
  • 107
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 15923
  • 37
Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

  • 13 май 2026 | 17:44
  • 4086
  • 1
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 29011
  • 5
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 17308
  • 25