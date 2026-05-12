  • 12 май 2026 | 16:41
Решено е: Испания отива на Мондиал 2026 без Мората и Карвахал

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте се е лишил от двама ветерани при изпращането на разширения си състав за Мондиал 2026, съобщават местните медии. В списъка, който вчера е бил изпратен до ФИФА, фигурират цели 55 играчи, но не и Алваро Мората и Даниел Карвахал, които бяха сред капитаните на тима при триумфа му на Евро 2024.

Нападателят на Комо прави потресаващ сезон на клубно ниво с едва един гол и две асистенции в 28 мача, като отдавна загуби титулярното си място в състава на своя сънародник Сеск Фабрегас. Десният бек на Реал Мадрид пък през този сезон е преследван от контузии, като има едва 20 срещи, в осем от които е бил титуляр. 33-годишният Мората е записал общо 87 мача с 37 гола и 8 асистенции за Испания, а статистиката на 34-годишния Карвахал включва 52 двубоя, 1 попадение и 7 голови паса.

Липсата на капитана на Реал Мадрид означава, че само трима играчи на тима са в разширения състав на Де ла Фуенте: Дийн Хаусен, Фран Гарсия и Гонсало Гарсия, който все още няма повиквателна при мъжете. От друга страна, цели деветима играчи на Барселона попадат в списъка от 55 имена: Жоан Гарсия, Ерик Гарсия, Пау Кубарси, Гави, Педри, Дани Олмо, Фермин Лопес, Ламин Ямал и Феран Торес. Сред по-любопитните кандидати за място в окончателния състав от 26 играчи за Световно първенство са Лео Роман от Майорка, Виктор Гомес от Брага, Серхио Гомес и Йон Мартин от Реал Сосиедад, Алберто Молейро от Виляреал, Тони Мартинес от Алавес и Пау Торес от Астън Вила.

Снимки: Gettyimages

