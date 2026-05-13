ЦСКА и WINBET празнуват 10 години от началото на своето партньорство

През този месец водеща българска марка в сферата на игрите и развлеченията WINBET и най-успешният български футболен клуб ЦСКА ще отбележат десетата годишнина от началото на своето партньорство. През това десетилетие, партньорството надхвърли рамките на спонсорското споразумение и се превърна не само в едно най-дълголетните сътрудничества в българския професионален спорт, а също и в приятелство изградено върху взаимното уважение, споделения манталитет на победител и непоколебимата отдаденост към верните привърженици на ЦСКА.

От самото начало на сътрудничество си, WINBET и ЦСКА са партньори във всеки триумф и във всички трудности и предизвикателства и работят заедно за повишаване на стандартите в играта, подобряване на преживяването за феновете и изграждането на бъдещето на ЦСКА на върха на българския и европейския футбол.

WINBET, ЦСКА и феновете на отбора споделиха много вълнуващи мигове от 2016 г. насам: завръщането на отбора в евротурнирите с великолепните победи над Рома, Виктория Пилзен и Базел, сбогуването със стария стадион „Българска армия“ и силно символичната заявка за бъдещето с неговата амбициозна реконструкция. В чест на годишнината WINBET кани всички фенове на ЦСКА да поздравят любимия си клуб на специално създадения сайт samocska.live.

Платформата позволява на привържениците да изпращат лични поздрави до отбора, да споделят най-скъпите си спомени от мачовете му и да поздравят играчите и треньорския щаб чрез текст, снимка или видео.

Уебсайтът включва и галерия, в която феновете могат да разглеждат споделените моменти на други привърженици, създавайки дигитална капсула на времето за ЦСКА.



„За WINBET партньорството с ЦСКА е привилегия и никога не е било само въпрос на маркетинг защото става дума за най-титулувания български футболен клуб, с невероятна, близо 80-годишна история и ценности, които споделяме. Нашето съвместно пътуване продължава, а сега чрез сайта samocska.live искаме да дадем сцена на феновете, които живеят и дишат с ЦСКА и са истинското сърце на клуба, за да отпразнуваме тази годишнина заедно“, коментира управителят на WINBET Online г-жа Малина Славчева.