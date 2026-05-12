  Sportal.bg
  ЦСКА
  Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

ДК към БФС глоби ЦСКА 1948 с малко над 500 евро, а мотировката е "неуважително отношение" към ЦСКА. По-конкретно - защото не са използвали актуалната емблема на съперника.

Шампионският купон на Левски около сблъсъка с Лудогорец излиза на "сините" малко над 5000 евро. От ДК уведомяват, че са отложили за следващо заседания разглеждането на случая с расисткия скандал от Черно море - Ботев (Пловдив).

Ето наказанията след 33 кръг на efbet Лига:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За неуважително отношение към противниковия отбор – не използване на актуална емблема на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София  с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК „Черно море“ – ПФК „Ботев“ за следващото заседание на ДК.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За изстреляни ракети, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2045.17 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени факли на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

Със спиране от състезателни права ССП евро

Каталин Михаи Иту ПФК „Локомотив“ Пловдив 2 102.26
Вячеслав Сергийович Велев ПФК „Арда“ Кърджали 1 127.82
Патрик Луан Дос Сантош ПФК „Арда“ Кърджали 1 153.39
Джеймс Армел Етоо Ейенга ПФК „ЦСКА“ София 2 102.26
Сантиаго Леандро Годой ПФК „ЦСКА“ София 1 511.29
Леонардо Аугусто Дос Сантос Перейра ПФК „ЦСКА“ София 1 511.29
Селсо Сидней Рибейро Лейтао ПФК „Черно море“ Варна 1 127.82
Константинос Балогианис ПФК „Ботев“ Пловдив 1 255.65
Бернард Текпетей ПФК „Лудогорец“ Разград 1 127.82    

33-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/     С предупреждения –  Служебни лица ЖК евро

Николай Антонов Велков ФК „ЦСКА 1948“ София - 204.52
Хулио Веласкес Сантяго ПФК „Левски“ София - 204.52

Със забрана за изпълняване на функции   ЗИФ евро

Димитър Вутов Вутов ПФК „ЦСКА“ София 1 613.55

ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

Капитанът на Левски ще става баща

БПФЛ: Локомотив (Пловдив) взима сектор “А”

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

