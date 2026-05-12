Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

ДК към БФС глоби ЦСКА 1948 с малко над 500 евро, а мотировката е "неуважително отношение" към ЦСКА. По-конкретно - защото не са използвали актуалната емблема на съперника.

Шампионският купон на Левски около сблъсъка с Лудогорец излиза на "сините" малко над 5000 евро. От ДК уведомяват, че са отложили за следващо заседания разглеждането на случая с расисткия скандал от Черно море - Ботев (Пловдив).

Ето наказанията след 33 кръг на efbet Лига:



ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За неуважително отношение към противниковия отбор – не използване на актуална емблема на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК „Черно море“ – ПФК „Ботев“ за следващото заседание на ДК.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За изстреляни ракети, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2045.17 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени факли на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

Със спиране от състезателни права ССП евро



Каталин Михаи Иту ПФК „Локомотив“ Пловдив 2 102.26

Вячеслав Сергийович Велев ПФК „Арда“ Кърджали 1 127.82

Патрик Луан Дос Сантош ПФК „Арда“ Кърджали 1 153.39

Джеймс Армел Етоо Ейенга ПФК „ЦСКА“ София 2 102.26

Сантиаго Леандро Годой ПФК „ЦСКА“ София 1 511.29

Леонардо Аугусто Дос Сантос Перейра ПФК „ЦСКА“ София 1 511.29

Селсо Сидней Рибейро Лейтао ПФК „Черно море“ Варна 1 127.82

Константинос Балогианис ПФК „Ботев“ Пловдив 1 255.65

Бернард Текпетей ПФК „Лудогорец“ Разград 1 127.82



33-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/ С предупреждения – Служебни лица ЖК евро



Николай Антонов Велков ФК „ЦСКА 1948“ София - 204.52

Хулио Веласкес Сантяго ПФК „Левски“ София - 204.52



Със забрана за изпълняване на функции ЗИФ евро



Димитър Вутов Вутов ПФК „ЦСКА“ София 1 613.55