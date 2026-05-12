“Червена” България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

След като вчера феновете на ЦСКА изкупиха за 90 минути пуснатите за сектор "Г" билети за финала Sesame Купа България, днес еуфорията сред "червена" България продължи.

Днес БПФЛ пусна пропуски за сектор "В" и лъвчетата в сектор "Г". Тези за "В" бяха продадени точно за 25 минути, а останалите - за 40 минути. Това означава, че запалянковците на ЦСКА вече са се сдобили с близо 22 000 билета.

Ако Локомотив (Пловдив) не успее да напълни предоставения им капацитет, не е изключено след няколко дни "червените" да получат още места.