Обвиниха Найденов, че е взел левскар - той отговори: Ради Кирилов и Вуцов нали бяха цесекари...

Финансовият бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов традиционно отговаря на запалянковците в социалната мрежа. Вчера бизнесменът представи Костадин Илиев като ново попълнение на "червените" от Бистрица, но футболна фенка написа, че това е "поредният левскар" в отбора.

Тя обвини Найденов, че обича "момчетата със сини сърца". На това той отговори с усмивка: "Ради Кирилов и Вуцов нали бяха цесекари по вашите критерии, бая песни изпяха за Левски тези дни по празнуването… не на мене тия фенски пинизи!".