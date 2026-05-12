ЦСКА поздрави дружно големия Карлос Насар

Ръководството на ЦСКА и отборът на Христо Янев поздрави прославения български щангист Карлос Насар, който е сред най-известните привърженици на "червените". Днес олимпийският шампион по вдигане на тежести навършва 22 години.

"Честит рожден ден на Карлос Насар! Голям шампион, истински цесекар и гордост за България! Пожелаваме ти здраве, сила и още много върхове, с които да прославяш България по света и да радваш всички червени сърца! Само ЦСКА!", написаха "армейците".