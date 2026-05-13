Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Пет дни след като ЦСКА спечели с 1:0 гостуването си на ЦСКА 1948, двата тима отново се изправят един срещу друг в мач от 34-тия кръг на efbet Лига, който се явява възлов за разпределението на медалите и квотите за Европа. Срещата между двата “червени” отбора е днес от 17:45 часа на стадион “Васил Левски”.

И докато ЦСКА играе изключително успешно срещу своя съперник, когато двубоите са в Бистрица, не така стоят нещата, що се касае до битките в Борисовата градина - било то на “Армията” или на националния стадион. Там те са по-оспорвани и често поднасят изненади.

Днес ЦСКА ще е без цели петима основни състезатели, тъй като изтърпяват наказания. Трима от тях - Джеймс Етоо, Леандро Годой и Леандро Перейра си изпросиха санкции в Бистрица, за да се изчистят от картони и да не “висят” за предстоящия на 20 май финал за Купата срещу Локомотив (Пловдив). Аут поради същата причина са Анджело Мартино и Бруно Жордао, които получиха картони в реванша за Купата с Лудогорец и “изгоряха” за по две срещи.

Въпреки това момчетата на Христо Янев няма как да игнорират мача, защото той е от ключово значение за второто място и в битката за европейските квоти.

Към момента двата тима са с равен брой точки (62) на трето и четвърто място, отстъпвайки с една на втория Лудогорец.

ЦСКА 1948 няма сериозни кадрови проблеми и ще е в почти пълен състав, ако не борим лекуващия тежка травма Бернардо Коуто. Футболистите на Александър Александров стартираха ударно в шампионската група след успех като гост над бившия първенец Лудогорец, но след това инкасираха болезнени поражения с по 0:1 от Левски и ЦСКА.

Именно поради това днешната среща се явява от огромно значение за тях в преследването на целта - квота за Европа. Евентуална загуба почти сигурно ще ги лиши от сребърните медали, а при определени обстоятелства и от бараж за Лигата на конференциите. Успехът пък не само ще им вдъхне самочувствие, но ще увеличи драстично шансовете им за Европа.