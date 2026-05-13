  • 13 май 2026 | 14:17
Янев включи момчета от дубъла за днешния мач с ЦСКА 1948 (групата на ЦСКА)

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински мач срещуЦСКА 1948 от четвъртия кръг на плейофите в Първа професионална лига. Предвид петимата наказани основни състезатели наставникът на тима Христо Янев включи в нея няколко момчета от дублиращия състав. Това са Юлиан Илиев, Васил Каймаканов и Марк-Емилио Папазов.

Мачът стартира в 17:45 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов, 24. Юлиан Илиев, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 73. Илиан Илиев, 34. Васил Каймаканов, 77. Алехандро Пиедраита, 27. Марк-Емилио Папазов, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас

