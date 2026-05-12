Конте: Не заслужавахме да загубим, трябва да си осигурим място в ШЛ

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте смята, че неговият тим не е заслужавал да загуби с 2:3 от Болоня, но също така призна, че „очевидно не е случайност“, ако миналогодишният шампион продължи да изостава от върха в Серия "А".

„Когато натискаш, трябва да го правиш както трябва, защото ако го правиш само наполовина, просто ще бъде напразно. Можехме да бъдем по-решителни, но не за първи път този сезон изоставахме с 0:2, така че това означава, че не е случайност. Очевидно трябва да бъдем по-решителни, защото това продължава да се случва. Успяхме да се върнем в правилната посока, опитахме да спечелим и натиснахме здраво, но ако не можеш да спечелиш, тогава поне трябва да се опиташ да не загубиш. Не мисля, че заслужавахме да загубим, но такива неща се случват. Има още два мача, трябва да презаредим батериите, да си осигурим място в Шампионската лига в тези две срещи и да се опитаме да дадем най-доброто от себе си. Не съм разстроен от представянето. Видях, че момчетата искаха да си свършат работата“, коментира Конте пред DAZN Italia.

🎙️🇮🇹 Conte "Our start to the match? When you press, you have to do it aggressively, otherwise you're just running around and wasting energy. We could have been a bit more ruthless in the press, we were trying to win the ball very high up the pitch.



Снимки: Gettyimages