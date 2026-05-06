Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Конте е пред раздяла с Наполи

Конте е пред раздяла с Наполи

  • 6 май 2026 | 06:35
  • 1496
  • 2
Конте е пред раздяла с Наполи

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте ще проведе среща с президента на клуба Аурелио Де Лаурентис в най-близко бъдеще, съобщава италианското издание "Il Mattino".

Според информацията, Конте е готов да напусне отбора след края на сезона, ако неговите условия не бъдат изпълнени. Основното му искане е да получи пълно доверие и контрол върху спортно-техническата част. Специалистът не е склонен на компромиси, въпреки че желанието му е да остане в Неапол.

Тифозите на Наполи поискаха оставката на Конте
Тифозите на Наполи поискаха оставката на Конте

От своя страна, ръководството на клуба планира сериозно обновяване на състава. Освен това, Де Лаурентис очаква отборът не само да се класира за Шампионската лига през следващия сезон, но и да преодолее osnownata фаза на турнира.

Конте пое Наполи през 2024 г. Три кръга преди края на настоящия сезон в Серия "А" "партенопеите" се намират на второ място в класирането със 70 точки. След тях се нареждат Милан (67), Ювентус (65) и Рома (64).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 3930
  • 5
Облак: Съжалявам за Гризман и феновете ни

Облак: Съжалявам за Гризман и феновете ни

  • 6 май 2026 | 06:17
  • 2884
  • 0
Арсенал продължи впечатляващата си серия срещу испански отбори в ШЛ

Арсенал продължи впечатляващата си серия срещу испански отбори в ШЛ

  • 6 май 2026 | 05:50
  • 2029
  • 0
Джулиано: Решенията на съдията не бяха в наша полза

Джулиано: Решенията на съдията не бяха в наша полза

  • 6 май 2026 | 05:26
  • 1577
  • 4
Лукаку е в Неапол, но тренира отделно от отбора

Лукаку е в Неапол, но тренира отделно от отбора

  • 6 май 2026 | 05:04
  • 1637
  • 0
За 17 години в Испания Гризман не спечели нито Ла Лига, нито ШЛ

За 17 години в Испания Гризман не спечели нито Ла Лига, нито ШЛ

  • 6 май 2026 | 04:42
  • 3421
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 3930
  • 5
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 49542
  • 368
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 2836
  • 1
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 1538
  • 0
Те отново са там! Везенков и компания се класираха с гръм и трясък за Финалната четворка

Те отново са там! Везенков и компания се класираха с гръм и трясък за Финалната четворка

  • 5 май 2026 | 22:35
  • 13267
  • 7
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 11595
  • 5