Конте е пред раздяла с Наполи

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте ще проведе среща с президента на клуба Аурелио Де Лаурентис в най-близко бъдеще, съобщава италианското издание "Il Mattino".

Според информацията, Конте е готов да напусне отбора след края на сезона, ако неговите условия не бъдат изпълнени. Основното му искане е да получи пълно доверие и контрол върху спортно-техническата част. Специалистът не е склонен на компромиси, въпреки че желанието му е да остане в Неапол.

От своя страна, ръководството на клуба планира сериозно обновяване на състава. Освен това, Де Лаурентис очаква отборът не само да се класира за Шампионската лига през следващия сезон, но и да преодолее osnownata фаза на турнира.

Конте пое Наполи през 2024 г. Три кръга преди края на настоящия сезон в Серия "А" "партенопеите" се намират на второ място в класирането със 70 точки. След тях се нареждат Милан (67), Ювентус (65) и Рома (64).

