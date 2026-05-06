Наполи възнамерява да задържи Хойлунд

Наполи ще закупи Расмус Хойлунд през лятото. Нападателят е преотстъпен на клуба от Манчестър Юнайтед, но клаузата за закупуването му , която е в размер на 38 милиона лири, ще бъде активирана, когато тимът си гарантира класира за Шампионската лига. Датският национал вече се е разбрал с неаполитанци за параметрите на договора си.

Това е добра новина за Манчестър Юнайтед, който иска да се раздели с Хойлунд. Той не успя да се наложи на "Олд Трафорд", където вече разчитат на Бенямин Шешко. Датчанинът пък възроди кариерата си в Италия. Той наскоро сподели, че се чувства отлично в клуба, а в Наполи са доволни от представянето му.

Napoli's obligation to sign Rasmus Hojlund for €44million (£38m) will be triggered when they secure qualification for the Champions League. United will avoid a PSR loss #mufc https://t.co/xO5Ff68gGz — Steven Railston (@StevenRailston) May 5, 2026