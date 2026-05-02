Наполи спря Комо и го отдалечи от Шампионската лига

Комо и Наполи завършиха при нулево равенство в един от най-интересните двубой от 35-ия кръг на Серия А. Този резултат доближи Интер до титлата и отдалечи тима на Сеск Фабрегас от Шампионската лига. Комо имаше предимство в по-голяма част от двубоя, но не се възползва от положенията, които създаде. В края пък гостите можеха да стигнат до успеха, но удар на Политано срещна гредата.

В осмата минута Комо пропусна прекрасен шанс да поведе. Мактоминей загуби топката в центъра, Нико Пас с великолепно подаване изведе Дувикас сам срещу вратаря. Гръцкият нападател преодоля Милинкович-Савич, но ударът му бе блокиран от Рахмани на голлинията. Домакините определено имаха предимство и създаваха положения. Батурина стреля неточно от добра позиция, а Смолчич направи същото с глава. След половин час игра отново Пас разсече защитата на съперника и този път Диао излезе сам срещу вратаря. Милинкович-Савич обаче излезе отлично и блокира удара му.

Napoli’s stalemate with Como leaves Inter with the opportunity to secure a 21st Serie A title tomorrow.



If Milan fail to beat Sassuolo, or Cristian Chivu’s side win or draw their match against Parma, they will be confirmed as champions.



— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 2, 2026

След почивката защитата на Наполи допускаше по-малко опасности пред вратата си, но Комо отново бе по-добрият отбор. Удар с глава на Диао не намери целта, а в 64-ата минута Батурина за малко да изненада Милинкович-Савич, но вратарят пак се намеси отлично. Към края на двубоя гостите бяха по-активни. В 80-ата Мактоминей бе изведен зад зад защитата, но не успя да се възползва. Малко по-късно страхотен удар на Политано срещна дясната греда на Бюте.

Снимки: Imago