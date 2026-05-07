Капитанът на Наполи е близо до завръщане сред титулярите

Капитанът на Наполи Джовани Ди Лоренцо е готов да се завърне в стартовия състав на тима след повече от три месеца отсъствие заради контузия, съобщава „Кориере дело Спорт“. 32-годишният италианец пострада при победата с 2:1 срещу Фиорентина в Серия А на 31 януари, а първоначалните опасения на медицинския щаб на Наполи бяха, че е скъсал предните кръстни връзки на коляното си.

За щастие на Ди Лоренцо се оказа, че травмата е само разтежение, но той все пак избра да се възползва от времето си далеч от терена, за да се оперира за друг проблем в крака. Така защитникът пропусна последните 12 мача на Наполи в първенството и се завърна на скамейката при равенството 0:0 срещу Комо през уикенда, но не се появи в игра.

Una bellissima notizia in vista di #NapoliBologna: dopo oltre tre mesi di assenza, capitan #DiLorenzo torna titolare.



I suoi numeri prima dello stop spiegano quanto ci sia mancato: 23 presenze dal 1’ su 23, 85.5% di passaggi riusciti e 102 duelli vinti.https://t.co/NXqioiL9Wh pic.twitter.com/Q53Rac4lQt — il Napolista (@napolista) May 6, 2026

Според медиите в Италия италианецът е готов да се завърне в стартовата единайсеторка за предстоящия мач срещу Болоня. Преди контузията си Джовани Ди Лоренцо игра пълните 90 минути във всички 22 двубоя в Серия А.