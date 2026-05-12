Манчестър Сити не мисли за финала с Челси, а само за мача с Кристъл Палас

Фокусът на всички в Манчестър Сити е върху утрешния мач с Кристъл Палас, след който “гражданите” могат да се доближат на две точки от лидера Арсенал и да се надяват на грешна стъпка на “топчиите” в последните два кръга на Премиър лийг. Това заяви мениджърът на Сити Джосеп Гуардиола, който увери, че няма да прави никакви ротации, въпреки че в събота отборът му излиза срещу Челси във финала на ФА Къп.

“Това винаги е бил много труден мач - както при Рой Ходжсън, така и при Оливер Гласнер. Те са на финала в Европа, но може би имат затруднения в Премиър лийг заради многото промени. Мениджърът си тръгва и това се знае от доста време, така че това може би също влияе на постоянството, но качеството е налице. Гласнер е много опитен мениджър, а Кристъл Палас е топ отбор.

Напрежението е същото, каквото беше и преди един, два или три дни. Или преди една или две седмици".

Кристъл Палас приема Арсенал в последния кръг от Премиър лийг, като този мач може да се окаже важен по отношение на битката за титлата. Запитан дали се притеснява, че “орлите” могат да излязат с резервите срещу “топчиите”, тъй като три дни по-късно излизат във финала на Лигата на конференциите срещу Райо Валекано, Гуардиола отговори:

“Не. Всички отбори подхождат професионално. Палас ще играе на върха на възможностите си. Вчера видяхме как играха Лийдс срещу Тотнъм, въпреки че вече не са в битката за оцеляване”.

На въпроса дали самият той ще направи ротации в утрешния мач, имайки предвид финала за ФА Къп срещу Челси в края на седмицата, Пеп заяви: “Това не е проблем за този мач. Имаме четири дни и половина между предния и този двубой. Но, разбира се, след три дни трябва да пътуваме до Лондон, след това до Борнемут. Тогава ще играем на всеки три дни, така че трябва да помисля върху това”.

Гуардиола добави, че Родри и Хусанов се чувстват по-добре , но не отговори дали ще участва в утрешния сблъсък.