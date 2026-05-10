Гуардиола: Ще направим каквото трябва и след това ще чакаме

Джосеп Гуардиола коментира победата на своя Манчестър Сити с 3:0 над Брентфорд в срещата от 35-ия кръг на Премиър лийг, която доближи “гражданите” на две точки от първото място. По-късно днес лидерът Арсенал играе с Уест Хам и ако там “артилеристите” загубят точки, то тогава “небесносините” отново ще държат нещата в свои ръце, тъй като ще изостават на най-много 3 пункта.

“Наистина труден противник. Техните контраатаки, статични положения, тъчове... Затруднявахме се в първите минути, но след това играхме наистина добре. Особено отляво през първото полувреме и по двата фланга през второто. Доку е изключителен играч в много отношения.

През второто полувреме изпратихме повече играчи в наказателното поле. През първото полувреме се затруднихме поради липса на такива. В крайна сметка постигнахме добър резултат и продължаваме напред. Ще видим какво ще се случи по-нататък. Не е в наши ръце. Ще си свършим работата. Представянето ни срещу Евертън не беше перфектно. Ще направим каквото трябва и след това ще чакаме”, каза Гуардиола.