Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Ще направим каквото трябва и след това ще чакаме

Гуардиола: Ще направим каквото трябва и след това ще чакаме

  • 10 май 2026 | 09:01
  • 593
  • 1

Джосеп Гуардиола коментира победата на своя Манчестър Сити с 3:0 над Брентфорд в срещата от 35-ия кръг на Премиър лийг, която доближи “гражданите” на две точки от първото място. По-късно днес лидерът Арсенал играе с Уест Хам и ако там “артилеристите” загубят точки, то тогава “небесносините” отново ще държат нещата в свои ръце, тъй като ще изостават на най-много 3 пункта.

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал
Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

“Наистина труден противник. Техните контраатаки, статични положения, тъчове... Затруднявахме се в първите минути, но след това играхме наистина добре. Особено отляво през първото полувреме и по двата фланга през второто. Доку е изключителен играч в много отношения.

През второто полувреме изпратихме повече играчи в наказателното поле. През първото полувреме се затруднихме поради липса на такива. В крайна сметка постигнахме добър резултат и продължаваме напред. Ще видим какво ще се случи по-нататък. Не е в наши ръце. Ще си свършим работата. Представянето ни срещу Евертън не беше перфектно. Ще направим каквото трябва и след това ще чакаме”, каза Гуардиола.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Киву похвали колектива за класиката срещу Лацио и отговори за Моуриньо

Киву похвали колектива за класиката срещу Лацио и отговори за Моуриньо

  • 10 май 2026 | 06:54
  • 1406
  • 0
Недоволният Спалети: Не можем да поддържаме концентрация, решителност и борбеност през целия мач

Недоволният Спалети: Не можем да поддържаме концентрация, решителност и борбеност през целия мач

  • 10 май 2026 | 06:23
  • 4641
  • 0
Меси счупи пореден рекорд в МЛС

Меси счупи пореден рекорд в МЛС

  • 10 май 2026 | 05:47
  • 2782
  • 1
Денят на победата взриви и Загреб - пожар пламна на дербито между Динамо и Хайдук

Денят на победата взриви и Загреб - пожар пламна на дербито между Динамо и Хайдук

  • 10 май 2026 | 04:14
  • 2761
  • 2
Силвестър Джаспър и Железничар се класираха за Европа

Силвестър Джаспър и Железничар се класираха за Европа

  • 10 май 2026 | 03:52
  • 3212
  • 0
Огън и жупел в Прага! Дербито не завърши

Огън и жупел в Прага! Дербито не завърши

  • 10 май 2026 | 03:36
  • 5538
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 144827
  • 1011
Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

  • 10 май 2026 | 07:47
  • 13733
  • 15
Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

  • 10 май 2026 | 08:25
  • 3746
  • 4
Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

  • 10 май 2026 | 08:09
  • 6049
  • 1
Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

  • 10 май 2026 | 07:13
  • 2827
  • 1
Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

  • 10 май 2026 | 07:34
  • 1882
  • 3