Болоня официално обяви новия наставник

Доменико Тедеско е новият старши треньор на Болоня, съобщиха от клуба от Серия А.

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna ❤️💙

40-годишният наставник подписа договор до 30 юни 2028 г. с опция за продължаването му с още един сезон. Той заменя на поста Винченцо Италиано, който бе уволнен в края на миналия месец след две години начело на тима.

За последно Тедеско бе начело на турския Фенербахче. Преди това той е водил още националния отбор на Белгия, РБ Лайпциг, Спартак (Москва), Шалке и Ерцгебирге Ауе. Той има два трофея в кариерата си - Купа на Германия с Лайпциг през сезон 2021/22 и Суперкупа на Турция с Фенербахче през миналата година.

