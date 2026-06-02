Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  3. Болоня официално обяви новия наставник

Болоня официално обяви новия наставник

  • 2 юни 2026 | 16:11
  • 576
  • 0
Болоня официално обяви новия наставник

Доменико Тедеско е новият старши треньор на Болоня, съобщиха от клуба от Серия А.

40-годишният наставник подписа договор до 30 юни 2028 г. с опция за продължаването му с още един сезон. Той заменя на поста Винченцо Италиано, който бе уволнен в края на миналия месец след две години начело на тима.

За последно Тедеско бе начело на турския Фенербахче. Преди това той е водил още националния отбор на Белгия, РБ Лайпциг, Спартак (Москва), Шалке и Ерцгебирге Ауе. Той има два трофея в кариерата си - Купа на Германия с Лайпциг през сезон 2021/22 и Суперкупа на Турция с Фенербахче през миналата година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

  • 2 юни 2026 | 11:20
  • 2328
  • 1
Предложиха 20 млн. евро на Левандовски за сезон

Предложиха 20 млн. евро на Левандовски за сезон

  • 2 юни 2026 | 11:18
  • 6225
  • 0
Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

  • 2 юни 2026 | 10:47
  • 6573
  • 1
Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

  • 2 юни 2026 | 10:45
  • 5023
  • 12
Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

  • 2 юни 2026 | 10:04
  • 1675
  • 0
Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

  • 2 юни 2026 | 09:55
  • 3235
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 12450
  • 44
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 6553
  • 5
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 5323
  • 2
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 30972
  • 46
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 15397
  • 21
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 12958
  • 27