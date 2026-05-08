Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Гуардиола и обезобразеният Гибс-Уайт взеха априлските награди в Премиър лийг

Гуардиола и обезобразеният Гибс-Уайт взеха априлските награди в Премиър лийг

  • 8 май 2026 | 17:00
  • 186
  • 0

От Премиър лийг обявиха всички месечни награди в английския елит за април. Тази за най-добър футболист стана притежание на капитана на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт, който само преди няколко дни получи ужасяваща лицева рана по време на победата с 3:1 над Челси.

Атакуващият халф не успя да се разпише при ремито 1:1 с Астън Вила, но след това блесна с хеттрик за едва 15 минути при победата с 4:1 над Бърнли, а при успеха с 5:0 над Съндърланд се отчете с гол и асистенция. Така англичанинът стана едва вторият играч на Форест, който печели този приз, като предишният случай беше през октомври 2024 година, когато наградата отиде при Крис Ууд. Гибс-Уайт се пребори за признанието в конкуренцията на Джаръд Боуен и Константинос Мавропанос (Уест Хам), Раян Шерки и Нико О'Райли (Манчестър Сити), Паскал Грос (Брайтън), Ноа Окафор (Лийдс) и Алекс Скот (Борнемут).

Междувременно, Джосеп Гуардиола за 13-и път спечели награда сред мениджърите в първенството, като изостава в това отношения само от легендарните сър Алекс Фъргюсън (27 месечни награди) и Арсен Венгер (15). През миналия месец неговият Манчестър Сити спечели и трите си шампионатни срещи: 3:0 над Челси, 2:1 над Арсенал и 1:0 над Бърнли. Така каталунецът си заслужи приза, а останалите кандидати за него бяха Нуно Еспирито Санто (Уест Хам), Даниел Фарке (Лийдс), Фабиан Хюрцелер (Брайтън), Андони Ираола (Борнемут), Витор Перейра (Нотингам Форест) и Арне Слот (Ливърпул).

Каору Митома грабна наградата за най-добър гол за попадението си за Брайтън при равенството 2:2 с Тотнъм. Така японецът се изравни с другите рекордьори в това отношение Андрос Таунзенд и Бруно Фернандеш, които, подобво на него, също са печелили този приз по три пъти.

Признанието за най-добро спасяване получи вратарят на Лийдс Карл Дарлоу за спасения удар на Ладислав Крейчи II при победата с 3:0 над Уулвърхамптън.

Коби Мейну от Манчестър Юнайтед беше отличен за най-добро отиграване за свой пробив по време на успеха с 2:1 над Брентфорд.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 838
  • 0
Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 651
  • 1
Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

  • 8 май 2026 | 14:09
  • 682
  • 0
Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

  • 8 май 2026 | 13:35
  • 1366
  • 0
Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

  • 8 май 2026 | 13:26
  • 732
  • 0
Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

  • 8 май 2026 | 13:19
  • 1770
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 9163
  • 27
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 20675
  • 74
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 3533
  • 12
11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 8 май 2026 | 16:26
  • 2269
  • 1
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 19018
  • 15
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 13448
  • 22