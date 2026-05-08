Гуардиола и обезобразеният Гибс-Уайт взеха априлските награди в Премиър лийг

От Премиър лийг обявиха всички месечни награди в английския елит за април. Тази за най-добър футболист стана притежание на капитана на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт, който само преди няколко дни получи ужасяваща лицева рана по време на победата с 3:1 над Челси.

Атакуващият халф не успя да се разпише при ремито 1:1 с Астън Вила, но след това блесна с хеттрик за едва 15 минути при победата с 4:1 над Бърнли, а при успеха с 5:0 над Съндърланд се отчете с гол и асистенция. Така англичанинът стана едва вторият играч на Форест, който печели този приз, като предишният случай беше през октомври 2024 година, когато наградата отиде при Крис Ууд. Гибс-Уайт се пребори за признанието в конкуренцията на Джаръд Боуен и Константинос Мавропанос (Уест Хам), Раян Шерки и Нико О'Райли (Манчестър Сити), Паскал Грос (Брайтън), Ноа Окафор (Лийдс) и Алекс Скот (Борнемут).

Междувременно, Джосеп Гуардиола за 13-и път спечели награда сред мениджърите в първенството, като изостава в това отношения само от легендарните сър Алекс Фъргюсън (27 месечни награди) и Арсен Венгер (15). През миналия месец неговият Манчестър Сити спечели и трите си шампионатни срещи: 3:0 над Челси, 2:1 над Арсенал и 1:0 над Бърнли. Така каталунецът си заслужи приза, а останалите кандидати за него бяха Нуно Еспирито Санто (Уест Хам), Даниел Фарке (Лийдс), Фабиан Хюрцелер (Брайтън), Андони Ираола (Борнемут), Витор Перейра (Нотингам Форест) и Арне Слот (Ливърпул).

Каору Митома грабна наградата за най-добър гол за попадението си за Брайтън при равенството 2:2 с Тотнъм. Така японецът се изравни с другите рекордьори в това отношение Андрос Таунзенд и Бруно Фернандеш, които, подобво на него, също са печелили този приз по три пъти.

Признанието за най-добро спасяване получи вратарят на Лийдс Карл Дарлоу за спасения удар на Ладислав Крейчи II при победата с 3:0 над Уулвърхамптън.

Коби Мейну от Манчестър Юнайтед беше отличен за най-добро отиграване за свой пробив по време на успеха с 2:1 над Брентфорд.

