Гласнер: Всички видяха какво можем, целта ни е купата

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер изрази своята гордост от всеки един от играчите си, след като "орлите" победиха с 2:1 Шахтьор (Донецк) в реванша от полуфиналите в Лигата на конференциите и достигнаха до първия си европейски финал в клубната история.

„Огромни поздравления и заслуги за играчите“, заяви Гласнер на пресконференцията си след мача. - Мисля, че всички видяха колко добри бяхме.“

Великолепният сезон на Кристъл Палас е на един мач от перфектен завършек

„Отдадеността, усилията и дисциплината бяха изключителни. Винаги сме вярвали, че ако създаваме положения, ще вкарваме голове. Вторият гол беше страхотно доказателство, че заслужавахме това. Мисля, че се оплаках на четвъртия съдия, че реферът трябва да отсъди фал. Пино беше фаулиран, Даичи Камада беше фаулиран и Тайрик Мичъл беше фаулиран, но ние продължихме да играем и получихме наградата си, когато топката влезе след докосване с нокътя на Исмаила Сар", коментира австрийският специалист.

„Казах преди мача, че независимо от резултата, момчетата демонстрираха истинско единство в досегашните срещи. Показахме им клипове от първия мач, за да го докажем. Това ме прави горд. Ако имаме този дух, тази отдаденост и начина, по който се подкрепяхме взаимно... Това е футбол, можеш да правиш грешки, но важното е да си помагате", подчерта Гласнер.

„Ние сме едно цяло с нашите фенове и това ме прави горд и щастлив да бъда част от това пътешествие. Имаме три седмици да се подготвим и да анализираме Райо Валекано, един много добър отбор“, добави той.

„Винаги искаш последният ти мач да е за нещо, за трофей. Обещавам, че ще дадем всичко от себе си, за да го донесем на „Селхърст Парк“, завърши Гласнер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages