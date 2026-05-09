Манчестър Сити няма право на грешки срещу "черната котка" Брентфорд

Тази събота стадион „Етихад“ ще бъде арена на сблъсък с огромно значение и за двата края на челото на класирането. Манчестър Сити, който в момента заема втора позиция със 71 точки, изостава на пет пункта от лидера Арсенал, но има и мач по-малко. След разочароващото равенство 3:3 срещу Евертън в последния кръг, момчетата на Пеп Гуардиола знаят, че всяка следваща грешка може да бъде фатална за амбициите им за титлата. Формата на „гражданите“ преди това подхлъзване беше впечатляваща, включваща четири поредни победи, включително ключов успех над Арсенал с 2:1.

От другата страна, Брентфорд пристига в Манчестър като един от най-приятните за гледане отбори през този сезон. „Пчеличките“ заемат седмото място с 51 точки, което към момента им дава право на участие в квалификациите за Лигата на конференциите. Тимът на Кейт Андрюс влиза в двубоя с високо самочувствие след категоричната победа с 3:0 над Уест Хам. Въпреки че формата им като гост е колеблива (загуба от Манчестър Юнайтед и равенства с Фулъм и Евертън), Брентфорд вече доказа, че може да бъде корав съперник за големите имена.

Пеп Гуардиола изрази оптимизъм преди срещата, подчертавайки значението на феновете: „Обожавам да играем у дома и се надявам нашите привърженици да ни помогнат да притиснем Арсенал, като ни подтикнат към победата“. Той не пропусна да похвали и Джеръми Доку, определяйки представянето му през сезона като „изключително“. В лагера на гостите Кейт Андрюс сподели, че съставът е пълен с енергия след добра тренировъчна седмица и потвърди важна новина – опитният Джордан Хендерсън е готов за игра и ще бъде в групата за мача.

Статистиката от директните двубои е твърдо на страната на домакините. Сити спечели последните две срещи между двата отбора – 2:0 за Карабао Къп през декември и 1:0 като гост по-рано през кампанията, когато Ерлинг Холанд донесе успеха.

По отношение на съставите, Сити има някои въпросителни. Родри (слабини) и Рубен Диаш (глезен) остават под въпрос, като решението за тях ще бъде взето в последната минута. Добрата новина е завръщането на Йошко Гвардиол в тренировъчния процес. За Брентфорд, освен завръщането на Хендерсън, Витали Янелт също е близо до оптимална форма, но Рико Хенри остава извън сметките.