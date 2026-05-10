Кристъл Палас отдалечи Евертън от Европа

  • 10 май 2026 | 18:36
Шансовете на Евертън да се класира за евротурнирите претърпяха нов удар. "Карамелите" завършиха 2:2 при гостуването си на Кристъл Палас, въпреки че водеха до 77-ата минута. Тимът на Дейвид Мойс няма победа в първенството в последните си пет мача.

Евертън на два пъти повеждаше. Първо Джеймс Тарковски се разписа в шестата минута, след като засече на далечнат агреда центриране на Дюсбъри-Хол от ъглов удар. След като се класира за финала на Лигата на конференциите концентрацията на Кристъл Палас е основно в Европа. Въпреки това Гласнер бе направил само две промени от победата над Шахтьор в четвъртък и тимът му оказа сериозна съпротива. Исмаила Сар изравни в 34-ата минута, когато ударът му рикошира и топката се промъкна зад Пикфорд.

"Карамелите" отново поведоха в самото начало на вторат ачаст. Дълго подаване на Тарковски изведе Бето на добра позиция. Той се справи с Лакроа и прати топката в мрежата. Палас търсеше изравнителен гол и натисна. Гостите не се спарвиха с едно центриране на Мичъл в 77-ата минута и кълбото стигна до Матета, който с мощен удар направи резултата 2:2. И двата отбора имаха шанс да стигнат до победен гол в края, но ново попадение не падна.

Снимки: Imago

