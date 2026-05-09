Съставите на Манчестър Сити и Брентфорд

Манчестър Сити приема Брентфорд на "Етихад Стейдиъм" в двубой от 36-ия кръг на Премиър лийг. "Гражданите" имат нужда задължително от трите точки, за да запазят някакви шансове в битката с Арсенал за първото място. В миналия кръг тимът на Джосеп Гуардиола направи 3:3 с Евертън и вече не държи под свой контрол битката за титлата.

Сити вече два пъти победи Брентфорд през този сезон - в първия мач за първенството и в петия кръг на Купата на лигата. И в двете срещи "гражданите" не допуснаха гол. Освен това спечелиха осем от предишните 11 срещи с Брентфорд във всички турнири. Сити няма загуба на своя стадион в 15 поредни мача в Премиър лийг.

Брентфорд победи преди седмица Уест Хам и прекъсна серията си от шест поредни мача без победа във Висшата лига. Тимът е на осмо място, но е само на две точки от шестата позиции, така че продължава да мечтае за Европа и дори за участие в Шампионката лига.

XI | Donnarumma, Nunes, Guéhi, Ake, O'Reilly, Bernardo (C), Reijnders, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Dias, Stones, Marmoush, Kovacic, Nico, Ait-Nouri, Savinho, Foden



Джосеп Гуардиола е направил две промени - Нейтън Аке и Тижани Райндерс стартират за сметка на Абдукодир Хусанов и Нико Гонсалес. Рубен Диаш е в групата за първи път от месец март, но остава на пейката за началото. Родри отново пропуска мача.

Две корекции е извършил и Кийт Андрюс. Кристофeр Айер и Аарън Хики започват на местата на Ван ден Берг и Данго Уатара. Игор Тиаго е на върха на атаката, както и Ерлинг Холанд в състава на Сити. Така двамата претенденти за голмайсторския приз в Премиър лийг излизат един срещу друг. Норвежецът има преднина от три гола пред бразилеца.

