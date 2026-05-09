Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Паметни фланелки за Левски и емоция в "синьо", на живо от "Герена" с шампионската атмосфера преди сблъсъка с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Съставите на Манчестър Сити и Брентфорд

Съставите на Манчестър Сити и Брентфорд

  • 9 май 2026 | 18:29
  • 321
  • 0
Съставите на Манчестър Сити и Брентфорд

Манчестър Сити приема Брентфорд на "Етихад Стейдиъм" в двубой от 36-ия кръг на Премиър лийг. "Гражданите" имат нужда задължително от трите точки, за да запазят някакви шансове в битката с Арсенал за първото място. В миналия кръг тимът на Джосеп Гуардиола направи 3:3 с Евертън и вече не държи под свой контрол битката за титлата.

Сити вече два пъти победи Брентфорд през този сезон - в първия мач за първенството и в петия кръг на Купата на лигата. И в двете срещи "гражданите" не допуснаха гол. Освен това спечелиха осем от предишните 11 срещи с Брентфорд във всички турнири. Сити няма загуба на своя стадион в 15 поредни мача в Премиър лийг.

Брентфорд победи преди седмица Уест Хам и прекъсна серията си от шест поредни мача без победа във Висшата лига. Тимът е на осмо място, но е само на две точки от шестата позиции, така че продължава да мечтае за Европа и дори за участие в Шампионката лига.

Джосеп Гуардиола е направил две промени - Нейтън Аке и Тижани Райндерс стартират за сметка на Абдукодир Хусанов и Нико Гонсалес. Рубен Диаш е в групата за първи път от месец март, но остава на пейката за началото. Родри отново пропуска мача.

Две корекции е извършил и Кийт Андрюс. Кристофeр Айер и Аарън Хики започват на местата на Ван ден Берг и Данго Уатара. Игор Тиаго е на върха на атаката, както и Ерлинг Холанд в състава на Сити. Така двамата претенденти за голмайсторския приз в Премиър лийг излизат един срещу друг. Норвежецът има преднина от три гола пред бразилеца.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

  • 9 май 2026 | 13:04
  • 1686
  • 0
Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

  • 9 май 2026 | 13:00
  • 1153
  • 1
Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

  • 9 май 2026 | 09:59
  • 3629
  • 3
Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

  • 9 май 2026 | 09:21
  • 1810
  • 2
Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

  • 9 май 2026 | 09:12
  • 1104
  • 1
Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

  • 9 май 2026 | 09:05
  • 1450
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

  • 9 май 2026 | 17:34
  • 12603
  • 73
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 20676
  • 71
Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 21583
  • 54
Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

  • 9 май 2026 | 16:26
  • 20016
  • 31
Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 5703
  • 23
На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

  • 9 май 2026 | 18:00
  • 610
  • 0