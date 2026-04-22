Герой от САЩ'94 на 58

  • 22 апр 2026 | 12:09
Бронзовият медалист от световното първенство през 1994 г. Ивайло Йорданов празнува рожден ден днес. Универсалният футболист е роден на 22 април 1968 г. в Самоков. Звездата му изгря в Локомотив (Горна Оряховица), като през 1991-а стана голмайстор на "А" група, изпреварвайки Йордан Лечков от ЦСКА и Петър Михтарски от Левски. В следващите десет сезона Йорданов беше футболист на Спортинг (Лисабон), където доби легендарен статут.

С "лъвовете" от "Жозе Алваладе" Ивайло е шампион, носител на Купата и Суперкупата на Португалия. Той е героят на "зелено-белите" от финала срещу Маритимо през 1995 година, когато вкарва двата гола за победата. За националния отбор легендарният футболист има 51 мача и четири попадения. През 1998 г. Йорданов е обявен за Футболист на България. Понастоящем той е асистент на националния селекционер Александър Димитров.

Екипът на Sportal.bg пожелава здраве и успехи на Ивайло Йорданов!

Снимки: Imago

