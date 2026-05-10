Стилиян Петров: Отказах да стана министър на спорта

Рекордьорът по мачове за националния отбор Стилиян Петров е получавал многократни предложения да влезе в политиката, включително да стане министър на спорта, но е отказвал.

"Силен, здрав, капитан на отбора, водиш отбора... един млад доктор ей така, като седим с теб, ми казва: "Ние сме вече сигурни, че имаш диагноза "остра лимфобластна левкемия", трябва да започнеш лечение веднага", спомня си деня, в който разбира за тежката диагноза. Именно тогава започват изпитанията за него - от химиотерапията до пълното чувство за безпомощност. "Не можех 6 седмици да видя децата си, защото нямах имунна система, това беше най-тежкият период", разкрива още Стенли за престоя си в болницата. А неговото "малко удоволствие" тогава е да наблюдава външния свят през прозорците на болничната стая - на 17-ия етаж: "Гледах хората как се усмихват, как са се прегърнали, как се забавляват. А това вече не беше моят живот", Стилиян Петров сподели в рубриката "Храмът на историите" на Мариян Станков-Мон Дьо.

Бившият капитан на националния отбор говори за суровата реалност на големия футбол, разликата между България и Западна Европа, както и за разочарованието си от състоянието на родния спорт. Петров признава, че най-важният урок, който е научил след напускането на България, е професионализмът.

"Когато излязох от България, аз си позволявах всичко, защото българският футбол не изискваше толкова много. Но когато излязох на голямата сцена, там се бориш със зъби и нокти", казва той и подчертава, че във футбола на високо ниво, ако не се представиш по най-добрия начин - биваш заместен. Въпреки че от години живее във Великобритания, футболистът е категоричен, че остава най-силно привързан към родината си. "Аз винаги ще обичам България и винаги ще смятам, че България е най-красивата", категоричен бе бившият футболист на Монтана, ЦСКА, Селтик и Астън Вила.

Стилиян Петров разкри още, че няколко пъти му е предлагано да влезе в политиката като депутат, но е отказвал, защото според него подобни предложения често се превръщат в "подигравка с българския народ". Получавал е и предложения за поста министър на спорта. Категоричен е обаче, че това не е сфера, в която би искал да навлезе. Смята също, че българският футбол "изостава в модернизацията, инфраструктурата, методиката, професионализма и манталитета", а според него вината трябва да се търси не само в институциите, а "всеки един трябва да погледне себе си и да види какво иска да постигне".