  Sportal.bg
  2. България
  Стилиян Петров с голяма изненада за феновете

Стилиян Петров с голяма изненада за феновете

  • 29 апр 2026 | 10:10
Рекордьорът по брой мачове с националния отбор на България Стилиян Петров ще изненада лично шестима привърженици, закупили билети за благотворителния „Мач на Надеждата“. Голямото събитие ще се проведе на 06.06 на стадион „Лазур“ в Бургас.

Фондация „Стилиян Петров“ обяви специална игра, в която победителите ще получат достъп до „кухнята“ на събитието. Късметлиите, които ще бъдат изтеглени на 11-и май, ще имат възможност:

  • Да влязат в съблекалните на двата отбора преди началото;

  • Да се срещнат лично със световните и български звезди;

  • Да проследят отблизо финалната подготовка за звездния сблъсък.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти. Те ще обединят усилия за:

-        Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

-        Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

-        Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

"Искате ли да се срещнете лично с някои от най-големите легенди на българския и световен футбол?
Да усетите тръпката в минутите преди мача…
Да почувствате адреналина…
Да прекрачите прага на съблекалните, където се подготвят звездите...

Шестима от вас ще спечелят достъп, който НЕ се купува:

  • Влезте в съблекалните на двата отбора;

  • Докоснете се до терена преди всички останали;

  • Meet & Greet с футболни легенди и спортисти, прославили България;

Как да участвате в играта?
Станете дарител, като закупите билет за благотворителния "Мач на Надеждата" в мрежата на eventim:

В играта участват всички, закупили билет до 10.05. Победителите ще бъдат изтеглени на 11.05. на случаен принцип", гласи условието на играта.

Още от БГ Футбол

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 9649
  • 119
Тъжна вест! Почина легендарният Янко Динков

Тъжна вест! Почина легендарният Янко Динков

  • 29 апр 2026 | 01:11
  • 8628
  • 6
Шефът на СОС: Ще помогнем за новия стадион на Левски

Шефът на СОС: Ще помогнем за новия стадион на Левски

  • 28 апр 2026 | 22:43
  • 3890
  • 8
Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 28 апр 2026 | 20:19
  • 2194
  • 0
Локо (Пловдив): Първата среща ще се помни цял живот, но нашата работа още не е приключила

Локо (Пловдив): Първата среща ще се помни цял живот, но нашата работа още не е приключила

  • 28 апр 2026 | 19:42
  • 1743
  • 0
Ето кога и къде ще се проведе финалът за Купата на АФЛ

Ето кога и къде ще се проведе финалът за Купата на АФЛ

  • 28 апр 2026 | 18:20
  • 2457
  • 0
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 9649
  • 119
Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

  • 28 апр 2026 | 23:59
  • 78356
  • 434
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 1881
  • 0
Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

  • 29 апр 2026 | 07:28
  • 6806
  • 13
Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

  • 28 апр 2026 | 23:03
  • 16806
  • 10
Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 50517
  • 159