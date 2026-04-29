Стилиян Петров с голяма изненада за феновете

Рекордьорът по брой мачове с националния отбор на България Стилиян Петров ще изненада лично шестима привърженици, закупили билети за благотворителния „Мач на Надеждата“. Голямото събитие ще се проведе на 06.06 на стадион „Лазур“ в Бургас.

Фондация „Стилиян Петров“ обяви специална игра, в която победителите ще получат достъп до „кухнята“ на събитието. Късметлиите, които ще бъдат изтеглени на 11-и май, ще имат възможност:

Да влязат в съблекалните на двата отбора преди началото;

Да се срещнат лично със световните и български звезди;

Да проследят отблизо финалната подготовка за звездния сблъсък.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти. Те ще обединят усилия за:

- Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

- Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

"Искате ли да се срещнете лично с някои от най-големите легенди на българския и световен футбол?

Да усетите тръпката в минутите преди мача…

Да почувствате адреналина…

Да прекрачите прага на съблекалните, където се подготвят звездите...

Шестима от вас ще спечелят достъп, който НЕ се купува:

Влезте в съблекалните на двата отбора;

Докоснете се до терена преди всички останали;

Meet & Greet с футболни легенди и спортисти, прославили България;

Как да участвате в играта?

Станете дарител, като закупите билет за благотворителния "Мач на Надеждата" в мрежата на eventim:

В играта участват всички, закупили билет до 10.05. Победителите ще бъдат изтеглени на 11.05. на случаен принцип", гласи условието на играта.