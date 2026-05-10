  1. Sportal.bg
  3. Валенсия се отдалечи от опасната зона, Нико Уилямс уплаши цяла Испания

  • 10 май 2026 | 19:24
  • 3154
  • 1

Отборът на Валенсия записа важна победа с 1:0 при гостуването си на Атлетик Билбао от 35-ия кръг на Ла Лига. Така „прилепите“ си отмъстиха на „лъвовете“, които през февруари ги отстраниха в ¼-финалите на Купата на краля с успех с 2:1 на „Местайя“.

В 26-ата минута Уго Дуро изпроси дузпа в полза на гостите, след като беше фаулиран от Юри Берчиче. Именно нападателят се зае с изпълнението от бялата точка, но прати топката в напречната греда.

Десет минути по-късно пък имаше неприятна новина както за домакините, така и за цяла Испания. Националът Нико Уилямс беше принудително заменен от брат си Иняки Уилямс заради мускулна контузия само 32 дни преди началото на Мондиал 2026. Според местните медии при смяната си крилото е повтаряло: „Не може да бъде“.

След почивката баските бяха по-опасният и настоятелен тим, но „лос че“ реализираха победния гол. Той дойде в 72-рата минута, когато резервата Умар Садик се разписа с глава след центриране на Луис Риоха.

Така Валенсия се изкачи на 12-ото място в класирането с актив от 42 точки или на пет от зоната на изпадащите. Атлетик пък остана на деветата позиция със своите 44 пункта и пропусна да заеме седмото място, което може да даде право на участие в евротурнирите при триумф на Райо Валекано в Лигата на конференциите.

Снимки: Gettyimages

