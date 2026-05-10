Валенсия се отдалечи от опасната зона, Нико Уилямс уплаши цяла Испания

Отборът на Валенсия записа важна победа с 1:0 при гостуването си на Атлетик Билбао от 35-ия кръг на Ла Лига. Така „прилепите“ си отмъстиха на „лъвовете“, които през февруари ги отстраниха в ¼-финалите на Купата на краля с успех с 2:1 на „Местайя“.

В 26-ата минута Уго Дуро изпроси дузпа в полза на гостите, след като беше фаулиран от Юри Берчиче. Именно нападателят се зае с изпълнението от бялата точка, но прати топката в напречната греда.

Hugo Duro hits the crossbar from the spot! pic.twitter.com/0aFNZB6cZ2 — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 10, 2026

Десет минути по-късно пък имаше неприятна новина както за домакините, така и за цяла Испания. Националът Нико Уилямс беше принудително заменен от брат си Иняки Уилямс заради мускулна контузия само 32 дни преди началото на Мондиал 2026. Според местните медии при смяната си крилото е повтаряло: „Не може да бъде“.

🤯🤯🤯🚨⚠️ Nightmare moment for Spain before the World Cup 💔🇪🇸



Nico Williams has been subbed off with a NEW injury just 32 days before the World Cup starts 😰



😢 According to reports, Nico kept repeating on the pitch:



🗣️ “It can’t be… it can’t be…”



💔 Absolutely… pic.twitter.com/QOukiFZIi0 — Pitch Wire (@wire_pitch) May 10, 2026

След почивката баските бяха по-опасният и настоятелен тим, но „лос че“ реализираха победния гол. Той дойде в 72-рата минута, когато резервата Умар Садик се разписа с глава след центриране на Луис Риоха.

🚨 Umar Sadiq 72'



🇪🇸 Athletic Club 0-1 Valenciapic.twitter.com/YOug3kvwS1 — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 10, 2026

Така Валенсия се изкачи на 12-ото място в класирането с актив от 42 точки или на пет от зоната на изпадащите. Атлетик пък остана на деветата позиция със своите 44 пункта и пропусна да заеме седмото място, което може да даде право на участие в евротурнирите при триумф на Райо Валекано в Лигата на конференциите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages