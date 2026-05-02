Младоците на Чоло не простиха на слаба Валенсия

Атлетико Мадрид постигна успех с 2:0 в гостуването си на Валенсия в мач от 34-ия кръг на Ла Лига. Треньорът на мадридчани бе направи редица промени в своя тим в желанието си да запази някои от най-важните си футболисти за важния предстоящ сблъсък с Арсенал от 12-финалите в Шампионската лига, но въпреки това “дюшекчиите” се поздравиха с победата. И двете попадение бяха дело на резерви в лието на Икер Луке (74’) и Мигел Йоренте (82’). Гостите бяха по-добрия тим и заслужено спечелиха срещу поредното слабо представяне, което предложиха “прилепите” на своите привърженици.

Мадридчани пропиляха редица качествени положения за гол още преди почивката, когато със сериозни пропуски се отличиха Робин Льо Норманд и Тиаго Алмада, а домакините пък нацелиха гредата чрез Ларжи Рамазани. По-добрата игра на Атлетико се пренесе и след почивката, когато действията им изглеждаха още по-целенасочени и в крайна сметка устрема на младите футболисти, пуснати от Диего Симеоне, даде резултат в 74-ата минута, когато добро разиграване на фланга прати топката към Обед Варга, той продължи към Икер Луке, а появилият се от пейката играч реализира от границата на наказателното поле с точен изстрел в десния ъгъл.

“Дюшекчиите” удвоиха преднината си само осем минути по-късно, когато се стигна до нелепа ситуация. Дълго подаване намери Антоан Гризман зад гърба на отбраната, но играчите на Валенсия бяха убедени, че има засада. Те спряха да играят в очакване на сигнал, но французинът подаде към Мигел Йоренте, който разстреля Столе Димитриевски от изгодната ситуация. Последва преглед на положението с ВАР, което показа, че засада няма, а попадението бе зачетено. В самия край на срещата Умар Садик успя да стигне до една висока топка в пеналта, удряйки Хуан Мусо, и да се разпише. Нова намеса на ВАР показа, че нарушение има, а почетното попадение на играчите на Карлос Корберан бе отменено.

С този успех Атлетико Мадрид събра 63 точки и продължава да заема четвъртата позиция, но се намира на пет от третия Виляреал. От своя страна Валенсия е 13-и с 39 пункта, но футболистите на Карлос Корберан са доста неубедителни в последно време.

Снимки: Gettyimages