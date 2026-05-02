Атлетик Билбао с пълен обрат като гост на Алавес след шоу на Нико Уилямс в последните минути

  • 2 май 2026 | 22:01
  • 280
  • 0
Атлетик Билбао спечели с 4:2 срещу Алавес в мач от 34-ия кръг на Ла Лига. Баските бяха безпощадни и вкараха четири попадения след почивката благодарение на Роберт Наваро (46’), Ойхан Сансет (74’) и две попадения на Нико Уилямс (83’, 87’). Антонио Бланко (8’) и Нахуел Теналия (68’) бяха точни за домакините.

Срещата започна отлично за “бало-сините”, които излязоха напред в резултата още преди изтичането на осем минути чрез Антонио Бланко, който се разписа след асистенция на Анхел Перес. Домакините контролираха срещата до края на първата част, но всичко се промени след почивката. Роберт Наваро, който се появи на почивката, успя да изравни веднага след появяването си в игра. Домакините не се предадоха и отново успяха да излязат напред в резултата в 68-ата минута, когато Нахеул Теналия реализира след центриране на Абде Ребах. Радостта обаче бе кратка, тъй като само шест минути след това Ойхан Сансет отново изравни, поставяйки началото на финалния щурм на Атлетик Билбао.

Тогава дойдоха минутите на Нико Уилямс. Испанският национал осъществи пълния обрат за баските в 83-ата минута и само четири по-късно вкара нов гол, с който оформи крайното 4:2 в полза на баските. С две асистенции за тези попадения се отличи Горка Гурузета. С този успех Атлетик Билбао се намира на осмата позиция с 44 точки, а Алавес продължава да е застрашен от изпадане, заемайки 17-ата позиция с 36 пункта.

Снимки: Gettyimages

