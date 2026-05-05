Атлетик Билбао разкри новия треньор

  • 5 май 2026 | 13:30
Германецът Един Терзич, който преди две години изведе Борусия (Дортмунд) до финал в Шампионската лига, беше обявен за новия треньор на Атлетик Билбао. Той ще замени от лятото напускащия Ернесто Валверде. Договорът му е за два сезона.

Назначението на Терзич не е изненада, като за него се говореше от известно време насам. Обсъждаше се вариант и за напускащия Борнемут Андони Ираола, който в крайна сметка не се осъществи.

43-годишният германец беше треньор на Борусия в два периода. През 2021 г. той спечели Купата на Германия, а през 2023 г. беше на косъм от титлата в Бундеслигата. През 2024 г. достигна финала на Шампионската лига, който загуби от Реал Мадрид. Освен това той има опит в академията и спортното ръководство на клуба от Вестфалия. Бил е и помощник-треньор в Уест Хам и Бешикташ.

Специалистът ще бъде представен официално след края на сезона, „в който остават четири много важни и вълнуващи мача“, подчертаха от ръководството на клуба. Баските също така искат да организират подобаващо изпращане за легендата Валверде, който наскоро записа 500 мача начело на „червено-белите“.

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме още едно успешно волейболно лято

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

78 години ЦСКА!

