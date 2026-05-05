Атлетик Билбао разкри новия треньор

Германецът Един Терзич, който преди две години изведе Борусия (Дортмунд) до финал в Шампионската лига, беше обявен за новия треньор на Атлетик Билбао. Той ще замени от лятото напускащия Ернесто Валверде. Договорът му е за два сезона.

ℹ️ Edin Terzić has agreed a deal to become Athletic Club's head coach for the next two seasons. — Athletic Club (@Athletic_en) May 5, 2026

Назначението на Терзич не е изненада, като за него се говореше от известно време насам. Обсъждаше се вариант и за напускащия Борнемут Андони Ираола, който в крайна сметка не се осъществи.

43-годишният германец беше треньор на Борусия в два периода. През 2021 г. той спечели Купата на Германия, а през 2023 г. беше на косъм от титлата в Бундеслигата. През 2024 г. достигна финала на Шампионската лига, който загуби от Реал Мадрид. Освен това той има опит в академията и спортното ръководство на клуба от Вестфалия. Бил е и помощник-треньор в Уест Хам и Бешикташ.

Специалистът ще бъде представен официално след края на сезона, „в който остават четири много важни и вълнуващи мача“, подчертаха от ръководството на клуба. Баските също така искат да организират подобаващо изпращане за легендата Валверде, който наскоро записа 500 мача начело на „червено-белите“.