Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Светът на футбола се подготвя за поредното издание на „Ел Класико“, но този път залогът е по-висок от всякога. В неделя вечер на „Спотифай Камп Ноу“, Барселона приема Реал Мадрид в мач от 35-ия кръг на Ла Лига. С 88 точки в актива си, каталунците са на прага на втора поредна титла, докато мадридчани, заемащи втората позиция със 77 точки, ще се опитват да отложат празненствата на своя вечен съперник.

Барселона навлиза в дербито в превъзходна форма. Тимът на Ханзи Флик записа пет победи в последните си пет мача. От друга страна, Реал Мадрид преминава през труден период. Въпреки победата над Еспаньол в последния кръг, „белия балет“ допусна поражение от Байерн Мюнхен в Европа и равенства срещу Бетис и Жирона, което разклати увереността в състава на Алваро Арбелоа.

Ханзи Флик остава фокусиран върху идентичността на своя отбор: „Искам да играем нашата игра, нашия стил, да бъдем единица на терена. Да спечелим втора поредна титла би било невероятно постижение“. В лагера на Реал Мадрид напрежението е осезаемо след информации за конфликт между Феде Валверде и Орелиан Чуамени. Треньорът Алваро Арбелоа обаче защити играчите си: „Няма да горя играчите си на публична клада. Аз съм отговорен за всичко, което се случва в Реал Мадрид. Виждам здрав съблекалня, готова да побеждава отново“.

Последните срещи между двата тима обещават голово шоу. Барселона доминира в последно време През януари тази година каталунците вдигнаха Суперкупата на Испания след успех с 3:2, а през миналия сезон записаха разгромното 5:2 в същия турнир. Миналогодишният шампионатен мач на този стадион също бе зрелищен – победа за Барса с 4:3 през май 2025 г. Сега една година по-късно погледите са вперени отново за нещо подобно, а при какъвто и да е успех каталунците ще вдигнат втора поредна титла - нещо, което Реал направи само веднъж през 21 век. Иначе "кралете" спечелиха само един от последните седем мача срещу вечния си съперник, което стана през есенния шампионатен сблъсък след 2:1 на "Сантиаго Бернабеу".

Домакините ще бъдат без голямата си млада звезда Ламин Ямал, който лекува контузия в подколенното сухожилие. В атака Флик ще разчита на опита на Роберт Левандовски, подпомаган от Педри и Дани Олмо. Реал Мадрид пристига без Феде Валверде, който е аут след инцидент на тренировка, както и без дълготрайно контузените Родриго, Дани Карвахал и Едер Милитао. Цялата отговорност за головете ще падне върху плещите на Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор.