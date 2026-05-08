Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Лаутаро отхвърли всякакви разговори за напускане на Интер

Лаутаро отхвърли всякакви разговори за напускане на Интер

  • 8 май 2026 | 16:03
  • 380
  • 0
Лаутаро отхвърли всякакви разговори за напускане на Интер

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес категорично отхвърли всякакви разговори за напускане на "Сан Сиро", настоявайки, че няма намерение да подклажда интереса от други клубове.

Аржентинският нападател остава изцяло ангажиран с “нерадзурите”, въпреки че редовно е свързван с трансфер в друг от най-големите европейски отбори. 28-годишният футболист е централна фигура в настоящия проект на клуба от Милано и ясно заяви, че не обмисля да смени тима. От пристигането си в Интер през 2018 година Лаутаро натрупа 173 гола в 372 мача за отбора.

„Верен съм на проекта на Интер. Чувствам се като у дома си тук. Семейството ми е щастливо, имаме ресторант в града и обичаме Милано. От първия ден всички се отнасяха с мен по начин, който не смятах за възможен. Постигнах толкова много лични и отборни цели тук“, коментира Мартинес пред Cronache di Spogliatoio.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 836
  • 0
Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 645
  • 1
Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

  • 8 май 2026 | 14:09
  • 677
  • 0
Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

  • 8 май 2026 | 13:35
  • 1357
  • 0
Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

  • 8 май 2026 | 13:26
  • 725
  • 0
Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

  • 8 май 2026 | 13:19
  • 1766
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 9048
  • 27
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 20532
  • 74
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 3359
  • 9
11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 8 май 2026 | 16:26
  • 2176
  • 1
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 18872
  • 15
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 13366
  • 22