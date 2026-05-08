Лаутаро отхвърли всякакви разговори за напускане на Интер

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес категорично отхвърли всякакви разговори за напускане на "Сан Сиро", настоявайки, че няма намерение да подклажда интереса от други клубове.

Аржентинският нападател остава изцяло ангажиран с “нерадзурите”, въпреки че редовно е свързван с трансфер в друг от най-големите европейски отбори. 28-годишният футболист е централна фигура в настоящия проект на клуба от Милано и ясно заяви, че не обмисля да смени тима. От пристигането си в Интер през 2018 година Лаутаро натрупа 173 гола в 372 мача за отбора.

🎙️ Lautaro Martínez: “If a very lucrative offer arrived for me? I’m loyal to the Inter project; I feel at home here. My family is happy, my children are happy, we have a restaurant and we love Milan. From day one, everyone treated me in an unbelievable way. I’ve achieved really… pic.twitter.com/hSBIvoqXy5 — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) May 7, 2026

„Верен съм на проекта на Интер. Чувствам се като у дома си тук. Семейството ми е щастливо, имаме ресторант в града и обичаме Милано. От първия ден всички се отнасяха с мен по начин, който не смятах за възможен. Постигнах толкова много лични и отборни цели тук“, коментира Мартинес пред Cronache di Spogliatoio.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages