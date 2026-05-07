Шансовете на Чалханоолу да се възстанови за финала са малки

Халфът на Интер Хакан Чалханоолу продължава да тренира индивидуално и е малко вероятно да бъде готов за финала за Купата на Италия срещу Лацио на 13 май. "Нерадзурите" ще се опитат да стигнат до дубъл, след като си гарантираха титлата в Серия А. Те ще се изправят срещу Лацио и в събота в мач от първенството, който ще бъде репетиция за финала.

Чалханоолу със сигурност ще пропусне срещата през уикенда, а шансовете му да се възстанови за битката за трофея в Купата на Италия са много малки. Той имаше поредица от контузии този сезон, като последната е в лявото бедро. С оглед наближаващото световно първенство турският национал няма да иска да поема големи рискове.

🔵 Il y a peu d'espoirs que Hakan Calhanoglu soit disponible pour la finale de la Coppa Italia contre la Lazio.



Снимки: Gettyimages