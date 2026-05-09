Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

Стадио „Олимпико“ в Рим се подготвя за един от най-вълнуващите сблъсъци в края на сезона в Серия А. Лацио приема новия шампион на Италия – Интер, в мач, който носи не само престиж, но и служи като генерална репетиция за предстоящия финал между двата тима за Купата на Италия. Докато „нерадзурите“ вече си осигуриха Скудетото и играят за чест, „орлите“ на Маурицио Сари все още се борят за по-предно класиране, заемайки 8-о място с 51 точки.

Интер пристига в столицата в серия от впечатляващи резултати. Възпитаниците на Кристиан Киву са непобедени в последните си шест шампионатни мача, като в последния кръг се наложиха над Парма с 2:0. С актив от 82 точки миланският гранд демонстрира защо е недостижим на върха през този сезон.

От друга страна, Лацио показва признаци на сериозно стабилизиране през втората половина на пролетния дял на кампанията. Римляните спечелиха пет от последните си осем срещи в първенството.

Статистиката от последните директни двубои е изцяло в полза на Интер. Феновете на Лацио все още помнят болезненото поражение с 0:6 на „Олимпико“ през декември 2024 г., когато Хакан Чалханоолу и компания буквално разпиляха домакините. Последният мач между двата тима в Серия А през ноември 2025 г. също завърши с успех за Интер (2:0) на „Джузепе Меаца“ с голове на Лаутаро Мартинес и Анже-Йоан Бони.

Маурицио Сари ще трябва да се справя без основния си вратар Иван Проведел, който е контузен. Така под рамката на вратата ще застане младият Едоардо Мотта. В предни позиции Лацио ще разчита на креативността на Матия Дзакани и Даниел Малдини, подкрепяни от Густав Исаксен.

Кристиан Киву, който кара своя първи сезон начело на Интер, вероятно ще ротира част от състава си преди финала за Купата, но потвърденият стартов състав включва звезди като Лаутаро Мартинес и Стефан де Врай. Отсъстващ за гостите е Хакан Чалханоолу поради травма в бедрото, което отваря място в средата на терена за Хенрих Мхитарян и Давиде Фратези.

С оглед на формата и историята, Интер влиза като фаворит, но мотивацията на Лацио да докаже, че може да победи най-добрия отбор в Италия преди финала за Купата, ще направи този мач изключително непредсказуем.