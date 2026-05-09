Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

Стадио „Олимпико“ в Рим се подготвя за един от най-вълнуващите сблъсъци в края на сезона в Серия А. Лацио приема новия шампион на ИталияИнтер, в мач, който носи не само престиж, но и служи като генерална репетиция за предстоящия финал между двата тима за Купата на Италия. Докато „нерадзурите“ вече си осигуриха Скудетото и играят за чест, „орлите“ на Маурицио Сари все още се борят за по-предно класиране, заемайки 8-о място с 51 точки.

Интер пристига в столицата в серия от впечатляващи резултати. Възпитаниците на Кристиан Киву са непобедени в последните си шест шампионатни мача, като в последния кръг се наложиха над Парма с 2:0. С актив от 82 точки миланският гранд демонстрира защо е недостижим на върха през този сезон.

Интер не допусна грешка и си гарантира титлата в Италия

От друга страна, Лацио показва признаци на сериозно стабилизиране през втората половина на пролетния дял на кампанията. Римляните спечелиха пет от последните си осем срещи в първенството.

"Лацио тайм": "Орлите" сразиха Кремонезе с любимия си специалитет

Статистиката от последните директни двубои е изцяло в полза на Интер. Феновете на Лацио все още помнят болезненото поражение с 0:6 на „Олимпико“ през декември 2024 г., когато Хакан Чалханоолу и компания буквално разпиляха домакините. Последният мач между двата тима в Серия А през ноември 2025 г. също завърши с успех за Интер (2:0) на „Джузепе Меаца“ с голове на Лаутаро Мартинес и Анже-Йоан Бони.

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

Маурицио Сари ще трябва да се справя без основния си вратар Иван Проведел, който е контузен. Така под рамката на вратата ще застане младият Едоардо Мотта. В предни позиции Лацио ще разчита на креативността на Матия Дзакани и Даниел Малдини, подкрепяни от Густав Исаксен.

Интер ще възнагради Киву, който е на прага на дубъл

Кристиан Киву, който кара своя първи сезон начело на Интер, вероятно ще ротира част от състава си преди финала за Купата, но потвърденият стартов състав включва звезди като Лаутаро Мартинес и Стефан де Врай. Отсъстващ за гостите е Хакан Чалханоолу поради травма в бедрото, което отваря място в средата на терена за Хенрих Мхитарян и Давиде Фратези.

Киву: Написахме нова страница в славната история на Интер

С оглед на формата и историята, Интер влиза като фаворит, но мотивацията на Лацио да докаже, че може да победи най-добрия отбор в Италия преди финала за Купата, ще направи този мач изключително непредсказуем.

