  Аякс шамароса ПСВ в добавеното време и измъкна равен от дербито

Аякс шамароса ПСВ в добавеното време и измъкна равен от дербито

Отборите на Аякс и ПСВ Айндховен направиха равенство 2:2 в среща от 32-рия кръг на нидерландската Ередивизи. Дербито бе единствено за честта на "Филипсите", които вече си гарантираха титлата, докато Аякс трябваше да преследва на всяка цена победата, за да измести НЕК Неймеген от третото място, даващо право на участие в Шампионската лига. Два кръга преди края положението за амстердамци обаче е различно и към момента те се намират на четвъртата позиция.

Иначе самият мач се разви по възможно най-драматичния начин, след като гостите от Айндховен повеждаха на два пъти, но така и не съумяваха да задържат пренината си. Рикардо Пепи даде аванс на шампионите още преди да бяха изминали първите 60 секунди игра, а в 11-тата минута Антон Гаей изравни.

След почивката "Филипсите" отново поведоха в 77-ата минута след попадението на Майрон Боаду и вече се виждаха победители, но във 2-рата от 4-те минути добавено време Мика Годс наказа съперника и прибави точка към актива на амстердамци, които обаче вече не държат съдбата в собствените си ръце и ще се надяват на грешка от страна на прекия си конкурент.

До края на кампанията Аякс има мачове с Утрехт (10.5) и Хееренвеен (17.5) на Християн Петров.

