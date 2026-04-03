Кариерата на Зинченко в Аякс продължи 16 минути

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  • 3 апр 2026 | 06:37
  • 19266
  • 4
Кариерата на бившия защитник на Арсенал Олександър Зинченко в нидерландския гранд Аякс приключи безславно след едва 16 изиграни минути за клуба. Украинският национал подписа с амстердамци в края на януари с договор до края на сезона. В дебюта си срещу АЗ Алкмар той записа 14 минути на терена, но последвалият развой на събитията се оказа фатален за престоя му в Ередивизи.

В следващия мач срещу Фортуна (Ситард) Зинченко започна като титуляр, но престоя на терена едва две минути, преди да получи тежка контузия в коляното. От Аякс излязоха с официално изявление, че бранителят се нуждае от операция и няма да се завърне в игра до края на кампанията.

Тъй като възстановяването му няма да се провежда в Амстердам, играчът бе принуден да напусне отбора предсрочно.

Любопитен факт е, че през този сезон Зинченко смени цели три клуба. Преди трансфера си в Нидерландия той бе част от Арсенал, откъдето бе преотстъпен под наем в Нотингам Форест. През януари защитникът се завърна в Лондон, за да поеме към Аякс, където обаче тежката травма сложи точка на участието му в настоящата кампания.

Следвай ни:

Снимки: Imago

