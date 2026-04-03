  • 3 апр 2026 | 03:28
Аякс преговаря с треньора на Жирона

Ръководството на Аякс е започнало преговори с наставника на Жирона Мичел. Според информация на журналиста Матео Морето, клубът от Амстердам вече води разговори с 50-годишния испански специалист относно възможността той да поеме отбора.

В момента Аякс се намира на четвърто място в класирането на нидерландското първенство, като изостава с 20 точки от лидера ПСВ Айндховен след изиграни 28 мача.

Сезонът за тима започна под ръководството на Джони Хейтинга, който беше заменен от Фред Грим през ноември, а от 8 март начело на отбора е Оскар Гарсия.

Мичел е треньор на Жирона от 2021 г. През настоящия сезон неговият тим е спечелил 34 точки в 29 мача от Ла Лига и заема 13-та позиция в класирането.

Снимки: Gettyimages

